Законопроект о коммунальных услугах: пугаться нельзя верить

Останнім часом топ-темою для обговорення серед українців стала реформа житлово-комунального господарства.

Чимало журналістів та експертів долучилися до обговорення проекту закону №1581-д "Про житлово-комунальні послуги", який є основою реформи галузі. Вже зараз помітно, що проект викликає неоднозначне сприйняття.

Насамперед, він найбільше вплине на співвласників багатоквартирних будинків. Яким чином? 1 липня 2015 року набрав чинності закон "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

Він зафіксував, що у багатоквартирному будинку може бути лише три форми управління: безпосередньо співвласники, об'єднання співвласників та управитель.

Після ухвалення закону "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" в Україні було створено більше третини об'єднань співвласників. За даними Держстату до 1 квітня 2017 року зареєстровано 26 583 ОСББ, протягом березня створено 179 об'єднань.

При цьому рівень довіри до ОСББ як інституції постійно зростає. За даними опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у лютому 2017 року, більшість мешканців регіонів України схвалюють діяльність ОСББ. Перевага довіри над недовірою до діяльності об'єднань становила 17%.

За законом, якщо співвласники не визначаться з формою управління, тобто не усвідомлять себе власниками, орган місцевого самоврядування має право провести конкурс, за результатами якого призначити таким будинкам управителя.

У законі сказано, що управителем є фізична особа-підприємець або юридична особа — суб'єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території, створює належні умови проживання.

Проте питання відносин між управителем та співвласниками багатоквартирних будинків досі не врегульоване. Саме це покликаний зробити проект закону №1581-д "Про житлово-комунальні послуги". Більше того, він повинен забезпечити повноцінне та якісне надання всіх житлово-комунальних послуг.

Проект закону передбачає вичерпний перелік прав та обов'язків управителів, компаній, які надають послуги, і споживачів послуг. Він містить норми, які передбачають відповідальність за відсутність послуг або неякісне їх надання. Завдяки цим нормам у споживачів з'явиться механізм захисту своїх прав.

Співвласники багатоквартирних будинків мають право змінити форму управління.

Якщо управління здійснює управитель, власники можуть створити ОСББ, ухвалити рішення про початок самостійного утримання будинку з визначеної дати та повідомити про це управителя не пізніше, ніж за два місяці.

Якщо будинок утримує керівна компанія, мешканці мають право створити ОСББ, ухвалити рішення про початок самостійного утримання, затвердити кошторис на утримання та розмір внесків, які повинні сплачувати усі співвласники.

Після цього хоча б за місяць слід повідомити співвласникам про необхідність розірвання договору з керівною компанією і початок сплати внесків на рахунок ОСББ, а також повідомити керівній компанії про ухвалене зборами рішення.

Можна знайти іншу керівну компанію та організувати договірні відносини між ОСББ і нею на основі повної прозорості, підзвітності та якості наданих послуг.

Якщо у будинку не створене ОСББ, але співвласники хочуть змінити управителя, це можна зробити шляхом ухвалення рішення на зборах співвласників. Однак цей механізм порівняно з діяльністю ОСББ доволі непростий. Рішення зборів обов'язкове для всіх співвласників, навіть якщо хтось з них голосував "проти".

Крім того, для захисту прав співвласників багатоквартирних будинків у Верховній Раді перебуває проект закону №5499 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення строку передачі документації на багатоквартирний будинок, у якому створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Законопроект передбачає адміністративну відповідальність у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у випадку порушення строків передавання технічної документації на багатоквартирний будинок.

Таким чином, невдовзі держава встановить механізм притягнення посадових осіб, винних у порушеннях прав співвласників, до майнової відповідальності.

Окремої уваги заслуговує питання боротьби співвласників новобудов з керівними компаніями, створеними забудовниками для обслуговування будинку. Ця проблема набагато глобальніша, ніж питання одного закону.

Співвласники новобудов повинні вчитися об'єднуватися та домовлятися. Тільки так вони зможуть впоратися із свавіллям забудовників і їх керівних компаній.

Проект закону "Про житлово-комунальні послуги" також запроваджує умови для належної роботи нової категорії управителів.

Співвласники багатоквартирних будинків та інші споживачі житлово-комунальних послуг повинні контролювати якість наданих послуг, брати на себе відповідальність за стан будинків та їх майбутнє, уважно читати договори, адже жоден закон не врятує від наслідків власної безвідповідальності.

Нехай кожен вирішує: лякатися реформи житлово-комунального господарства чи нарешті повірити у власні сили і скористатися можливостями, які вона надає.