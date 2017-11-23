"Банк без відділень": що треба знати про Monobank

Запуск колишніми "приватівцями" нового проекту — одна з найбільш обговорюваних тем останніх днів. ЕП пояснює, що це за проект і чи є ризики у користуванні його продуктами.

22 листопада колишні топ-менеджери Приватбанку Дмитро Дубілет, Олег Гороховський та Михайло Рогальський повідомили про офіційний запуск проекту Monobank.

Створений проект на базі "Universal банку", який належить Сергію Тігіпку.

Його запуск став однією з топ-тем цього тижня, яку бурхливо обговорюють у соцмережах і на ринку.

Що це за проект? Чи справді він такий інноваційний та корисний, як про це говорять його розробники?

Банк без відділень ?

Monobank відразу почав позиціонувати себе як "банк без відділень". Проте сам по собі він банком не є.

Відповідно до законодавства, банк — це юридична особа, яка має ліцензію і замається класичними видами банківської діяльності, тобто перерозподілом коштів в економіці шляхом активних і пасивних операцій (кредити та депозити).

Також банки займаються розрахунковим обслуговуванням та валютними операціями.

Щоб здійснювати таку діяльність, потрібно отримати ліцензію НБУ, яку розробники Monobank, ймовірно, самі не могли отримати.

Співрозмовники ЕП припускають, що це сталося через втрату засновниками проекту "бездоганної ділової репутації" на колишньому місці роботи — в Приватбанку, який НБУ визнав неплатоспроможним.

Таким чином, Monobank є інтернет-банкінгом, який складається з мобільного додатка і звичайної кредитної картки, емітованої "Universal банком". Саме на рахунках цієї установи будуть лежати кошти клієнтів Monobank.

Які послуги надаватиме Монобанк

На першому етапі проекту клієнти Monobank отримають кредитну карту і сервіси споживчого кредитування. Отримання і обслуговування карти безкоштовне. Перевипуск у разі втрати — теж.

Максимальний кредитний ліміт встановлений на рівні 100 тис грн з пільговим періодом до 62 днів. Розраховуючись карткою в супермаркетах, ресторанах чи на АЗС, клієнти можуть отримати кешбек до 20%.

Зараз у додатку доступні p2p-перекази, оплата комунальних платежів, поповнення мобільного рахунку, оплата штрафів, податків, єдиного соціального внеску, онлайн-ігор. Усе без комісій.

У додатку вказано, що в листопаді стане доступною послуга придбання товарів на виплат. У службі підтримки запевнили, що клієнти зможуть оцінити її переваги до новорічних свят.

Цю послугу можна буде оформити на період до двох років з відсотковою ставкою 0,00001% і щомісячною комісією 2%.

Також клієнтів чекає служба підтримки у месенджерах Viber, Facebook Messenger і Telegram.

Що з т ариф ами

Пільговий період у Monobank — 62 дні. Відсоткова ставка — 3,2%. Комісія за зняття власних коштів у мережі банкоматів — 0,5% в Україні і 2% за кордоном, кредитних коштів — 4%. Відсоток на залишок на рахунку — 10% річних.

Найцікавіше, що пропонує Monobank, — кешбек до 20%.

Автоматична модель пропонує клієнту шість категорій на вибір щомісяця. Клієнт може вибрати дві категорії, за платежі у яких він буде отримувати кешбек.

У листопаді були такі категорії кешбеку: подорожі (2% кешбеку), краса таі аптеки (5%), розваги та спорт (10%), кафе та ресторани (3%), продукти та супермаркети (2%), кіно (20%).

За даними служби підтримки, деякі категорії будуть усталені і матимуть однаковий відсоток кешбеку. Інші можуть змінюватися залежно від поведінки клієнта.

У додатку при купівлі товару чи послуги видно суму кешбеку, а раз на добу додаток зводить накопичений баланс. Накопичивши мінімум 100 грн, можна вивести їх на карту. Максимальна сума кешбеку щомісяця — 500 грн.

Чи зменшує відсутність відділень вартість позик

"Кредитні ліміти на карту ми ставимо до 100 тис грн, а ставка на кредит нижча, ніж в інших банків країни. У нас нема відділень, тому ми можемо собі це дозволити. Усі платежі і поповнення телефону — без комісій", — стверджує Дубілет.

Це твердження, ймовірно, не відображає реального стану справ у банківській системі.

Звичайно, банківські відділення потребують витрат. Однак вартість кредитування більше залежить від вартості залучення коштів та від ефективності кредитних процедур банку, адже в українських реаліях головна проблема — неповернення позик.

Чим краще банк аналізує фінансовий стан клієнта, тим вищий відсоток повернення кредитів. Як наслідок, банк може встановити нижчу кредитну ставку.

Враховуючи цільову аудиторію нового "банку", рівень повернення позик у цього проекту може бути трохи більшим, ніж загалом у системі, що дозволить кредитувати на більш вигідних умовах.

Проте ця кредитна ставка не така вже й низька. Згідно з наведеними тарифами, базова відсоткова ставка на залишок заборгованості після закінчення пільгового періоду на місяць дорівнює 3,2%, тобто 38,4% річних.

Приблизно такі ж ставки можна знайти і в банках, які мають розгалужені роздрібні мережі і сотні відділень.

Чи є ризики

До категорії ризиків варто відносити лише надійність карт банку-емітента, що належить екс-голові НБУ Сергію Тігіпку.

Кілька років тому у подібного російського проекту — "Рокет банку" — виникли проблеми саме через банкрутство установи-партнера — "Інтеркомерц банку".

Пізніше проблема банкрутства зачепила наступного партнера — банк "Открытие". Цю установу врятував російський ЦБ.

Загалом фінансові установи Тігіпка виглядають упевнено, вони активно нарощують частку на ринку.

Агресивна стратегія зазвичай свідчить про великий апетит до ризику. Втім, у короткостроковій перспективі банкам Тігіпка суттєві проблеми не загрожують.