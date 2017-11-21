Як зламують "крипту", або Чому хакери взялися за біткоїни

Розкрадання коштів з уже звичних для кіберзлочинців банківських систем відходять на другий план — зловмисники переорієнтувалися на розкрадання коштів з кріптовалютних гаманців. (Рос.)

Киберпреступники сосредоточились на похищении криптовалют.

Это вызвано волной всеобщей эйфории по поводу роста основных криптовалют. Тенденция стала заметной после нескольких резонансных взломов.

Пример 1. В июле 2017 года с хищениями столкнулись разработчики Parity, кошелька для криптовалюты Ethereum. Неизвестные злоумышленники воспользовались багом в контракте с мультиподписью, что позволило им похитить средства из чужих кошельков.

В результате пострадали все пользователи, имевшие дело с кошельками с мультиподписью, созданными ранее 19 июля 2017 года. В карманах преступников осело 153 тыс ETH, то есть около 30 млн долл по текущему курсу.

Пример 2. Летом 2017 года неизвестные хакеры взломали южнокорейскую биткоин-биржу Bithumb и забрали со счетов клиентов биткоинов на несколько миллиардов южнокорейских вон. Точная сумма неизвестна.

Bithumb является крупнейшей биржей Bitcoin в стране и четвертой обменной платформой по величине в мире. На долю Bithumb приходится 75,7% всех совершаемых в Южной Корее платежных операций. Оборот биржи в долларовом эквиваленте составляет около 33 млн долл в день, что соответствует десятой части мирового оборота Bitcoin.

Взломы происходят с помощью распространения вирусов. Подобные вирусы можно условно разделить на два вида.

Первый — это скрытые майнеры. Они заражают систему и начинают добычу "крипты" на зараженном компьютере без ведома владельца компьютера и в интересах владельца вируса.

Второй — стилеры. Они воруют пароли от кошельков и сами кошельки. К стилерам также можно отнести примитивные вирусы, которые заменяют в буфере обмена адрес отправителя.

Куда реже встречаются таргетированные атаки на конкретные кошельки. Как правило, это кошельки, в которых разработчики допустили ошибки, позволяющие захватить контроль над средствами жертвы. Так было с Parity, о взломе которого стало известно в июле 2017 года.

Эти атаки требуют от злоумышленника существенных познаний в реверс-инжиниринге и построении финансового программного обеспечения.

Популярность набирают также "партнерские программы" по добыче криптовалют прямо в браузере пользователей. Майнеры ставит каждая вторая партнерская программа Install (PPI). Этим грешат даже крупные украинские сайты. Потом чаще всего звучит классическое "это не мы, это рекламодатели".

Расширения Chrome Safe Browsing — сервис для дополнительной защиты пользователей от опасных интернет-сайтов — и ряд других сервисов, таких как Adblock или Ghostery, а также сами браузеры научились отслеживать и блокировать таких "майнеров".

В целом же хищения криптовалют участились, в первую очередь, из-за принципов анонимности криптовалют.

Это позволяет злоумышленникам без особых трудностей "отмывать" и обналичивать украденные средства. Выражаясь языком кардеров — хакеров, специализирующихся на хищении средств с кредитных карт, "грязь" (ворованные средства) не нужно "мыть", ее сразу можно выводить.

Данная тенденция влияет на рынок уязвимостей в браузерах. Теперь "полезная нагрузка" таких вирусов после попадания на компьютер жертвы приоритетно ищет кошельки с криптовалютами, а уже потом — системы дистанционного банковского обслуживания. Как это было и есть с популярным биткоин-вымогателем вирусом CoinThief.

Это фиксируют и разработчики антивирусного программного обеспечения. Хакеры также активно ищут уязвимости в смарт-контрактах популярных ICO-проектов. Они часто не брезгуют старым добрым фишингом. Для этого злоумышленники просто подменяют сайты самих ICO, размещая клоны кода на github, а иногда и заменяя кошельки для сбора средств.

BlockChain-сообщество, воодушевленное иллюзией безопасности BlockChain-технологий, нередко забывает проверять собственный код и мониторить появление таких "фейковых" ресурсов.

Критосообществу есть что противопоставить злоумышленникам, пытающимся похитить их средства.

На фоне волны взломов популярных продуктов набирает популярность BugBounty-платформы и стартапы Blockchain Security вроде Hacken.io. Они занимаются не просто аудитом кода, но и аудитом смарт-контрактов и кошельков силами хакеров.

Ряд экспертов склоняется к мысли, что содержание штата тестировщиков уже не является столь выгодным с точки зрения объективного выявления ошибок в коде. Теперь выгоднее использовать реальных "белых" хакеров для тестирования всего продукта.

Также потеряли свою эффективность антивирусы первого поколения, работающие только с сигнатурным анализом. Они уступают антивирусам, анализирующим "поведенческий фактор".

Тут важен комплексный подход: безопасность собственного кода в комплексе с безопасностью среды разработки и сторонних библиотек, которые используются в создании продукта. Нельзя также исключать человеческий фактор, который часто способствует активному заражению.

Ошибка, допущенная разработчиком сайта крупного финансового проекта, может послужить причиной взлома и заражения всей системы.

Никита Кныш, эксперт по кибербезопасности