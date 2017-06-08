Шантаж чиновників у минулому: як Україна відмовляється від довідок та виписок

В Україні невдовзі може запрацювати платформа, яка звільнить мільйони громадян від тонн злощасних довідок та виписок, а також від довгих черг до кабінетів чиновників. (Рос.)

26 лет госорганы для оказания госуслуг требуют от украинцев тонны справок, выписок, форм и ксерокопий документов.

Вместо того, чтобы настроить обмен данными между своими электронными госреестрами, сотни тысяч чиновников предпочитают продолжать вымогать у украинцев тонны бумажек в обмен на оказание госуслуг.

Миллионы украинцев из года в год вынуждены месяцами оббивать пороги различных госструктур, чтобы собрать нужные бумажки и получить от государства услугу. При этом зачастую услуги и бумажки стоят немалых денег.

Правительства развитых стран устранили этот архаизм много лет назад. Там госорганы в режиме реального времени обмениваются данными своих электронных госреестров. Поэтому госуслугу гражданин получает в течение считанных минут, дома, сидя на диване с планшетом в руках или в крайнем случае — сидя перед госслужащим.

В Госагентстве по вопросам электронного правительства обнадеживают, что Украина — на полпути к миру без справок.

Так, через две недели страна получит платформу X-Road, которая стала основой для создания в Эстонии эталонного по мировым стандартам электронного правительства.

Е-government неизбежен

Госагентство по вопросам электронного правительства было создано в июне 2014 года как раз с целью избавить украинце от необходимости собирать справки и выписки в обмен на госуслуги — иными словами с целью запуска электронного правительства.

Однако первый ощутимый результат госструктура показала только через три года. Причем достигнуть этого результата Госагентство смогло исключительно благодаря прямой политической поддержке премьер-министра Владимира Гройсмана и финансовой поддержке США и Великобритании в рамках проекта TAPAS.

Отсутствие реальных результатов деятельности Госагетнства в национальных масштабах, 15 сотрудников вместо штата в 30 человек, низкие объемы финансирования, ограниченные полномочия, отсутствие политической поддержки на высшем уровне привели к тому, что за три года Украина практически не продвинулась на пути к внедрению электронного правительства (е-government, ЕП).

Собеседники ЭП в Кабмине отмечают, что идея создания Госагентства на политическом уровне была дискредитирована с самого начала и нужна была преимущественно для пиара некоторых чиновников.

Хотя политическое руководство Украины напрасно формально относится к концепции е-government. Во-первых, е-government — это неизбежный этап эволюции каждой страны. Сегодня очевидно, что этот этап рано или поздно пройдут правительства всех стран мира, хотят они того или нет.

Во-вторых, игнорировать е-government означает игнорировать вопиющий хаос, существующий в системе электронных госреестров Украины.

Контролируемый хаос

Согласно проведенному Госагентством аудиту, в Украине существует более 135 госреестров. При этом точное количество госреестров установить невозможно, отмечают авторы исследования.

Денежное содержание одного из 23 проанализированных госреестров обходится госбюджету в среднем в 21 млн грн в год. На обслуживание 23 реестров госбюджет тратит почти 500 млн грн в год. Сколько средств налогоплательщиков уходит на содержание еще более 112 госреестров, авторы исследования установить не смогли.

Источник: Аналитическое исследование "Состояние и перспективы развития государственных информационных ресурсов"

86% всех затрат по каждому госреестру приходится на покупку аппаратных средств и техническое обслуживание.

Госреестры построены на разных системах управления базами данных.

Источник: Аналитическое исследование "Состояние и перспективы развития государственных информационных ресурсов"

Только 60% госреестров имеют аттестованные комплексные системы защиты информации. Это создает колоссальные риски в области защиты персональных данных граждан, которые хранят электронные госреестры.

Источник: Аналитическое исследование "Состояние и перспективы развития государственных информационных ресурсов"

Перманентное отсутствие электронного взаимодействия между госреестрами привело к тому, что большинство госреестров различных госорганов дублируют информацию о гражданах. Например, во время сравнения данных "Единого государственного демографического реестра" и "Государственного реестра актов гражданского состояния граждан" было выявлено более 80% одинаковых не технологических полей: ФИО, дата рождения, место рождения и т.д.

Из-за дублирования госорганы существенно повышают трудоемкость и себестоимость обслуживания госреестров. Это также повышает вероятность внесения в реестры недостоверной информации в результате влияния человеческого фактора.

Наполняемость госреестров информацией часто носит фрагментарный характер, когда не все предусмотренные реестрами поля фактически заполнены.

Отсутствие в Украине уникального цифрового идентификатора человека, как, например, номер социального страхования в США, не позволяет реализовать в нашей стране модель взаимодействия, когда государство получает данные о человеке самостоятельно.

Большинство исследованных приоритетных госреестров не в полной мере используют существующие государственные классификаторы и справочники. Это приводит к искажению данных во время их введения в реестры. В результате возникают проблемы как во время локального поиска данных, так и при обмене информацией с внешними ресурсами.

Это малая часть проблем, поднятых в публичной части аналитического отчета. По словам зампредседателя Госагентства Алексея Выскуба, в полной версии отчета есть такие сведения о состоянии электронных госреестров, которые публично нельзя называть.

Узурпация госинформации

За созданием рукотворного хаоса в сфере госреестров стоит не только и не столько безответственность и недальновидность украинских чиновников, сколько коррупция и злоупотребление властными полномочиями.

Эксклюзивные персональные данные граждан в госреестре того или иного органа давно стали высоколиквидным товаром. Не удивительно, что чиновники не хотят делиться этими данными.

"Отсутствие оперативного доступа одного органа власти к информации другого органа власти создает предпосылки для узурпации государственной информации, разрушает доверие к государственным институтам и создает риски для возникновения коррупции", — объясняют риски авторы исследования.

Неспроста это исследование, которое Госагентство должно было сделать еще в первые полгода своей работы, появилось только сегодня. Выскуб говорит, что такая попытка с их стороны была предпринята в 2015 году, но она провалилась без поддержки на высшем политическом уровне.

Поводы для оптимизма

Теперь, когда грандиозные масштабы хаоса в системе электронных госреестров уже очевидны, авторы исследования призывают руководство Украины начать фундаментальные системные изменения в данной сфере.

"Внедрение системы электронного взаимодействия государственных реестров должно сопровождаться процессами реформирования всей системы государственных информационных ресурсов, — пишут авторы. — Важно понимать, что упорядочение государственных данных и предоставления доступа к ним оптимизирует работу не только самих органов власти, но и упрощает жизнь гражданам и предоставляет дополнительные инструменты для развития бизнеса, ведет к экономическому росту, прозрачности государственного управления и снижения уровня коррупции".

По словам Выскуба, Госагентство недавно провело тендер на поставку "шины" взаимодействия электронных госреестров. В тендере победила эстонская компания Cybernetica. Она разработала знаменитую платформу X-Road, на которой построено взаимодействие госреестров в Эстонии.

"В течение ближайших двух недель мы должны подписать международный договор и получаем в свою собственность эту систему, — рассказывает Выскуб. — Мы ее активно пилотируем. Ряд реестров в тестовом виде уже подключены".

В течение месяца после получения платформы Госагентство планирует внедрять принцип интероперабельности (взаимодействия) электронных госреестров. До конца 2017 года к платформе планируют подключить 23 ключевых с точки зрения массовости админуслуг реестра.

Также уже подготовлен законопроект, который описывает принципы создания, работы, взаимодействия электронных госреестров. Законопроект будет публично представлен через неделю.

Более того, Выскуб утверждает, что Государственная служба специальной связи и защиты информации планирует в этом году сделать первый шаг к построению G-Cloud — защищенного "облака". На начальном этапе Госспецсвязи там будет хранить резервные копии госреестров, а затем начнет постепенно туда переводить госреестры для централизованного администрирования и поддержки.