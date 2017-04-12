Ринок фактів як ліки проти фейків

Кремнієва долина побачила новий спосіб побудови ринків, які прогнозують майбутнє: блокчейн. Ринок прогнозування схожий на фондовий ринок, але тут не купують акції компаній. Тут купують акції результатів подій.

Ще у 1880-ті роки люди стояли біля Нью-йоркської фондової біржі, роблячи ставки на вибори, а газети повідомляли про співвідношення шансів, передбачаючи результати політичних перегонів.

Відтоді економісти удосконалили цю концепцію, а останнім часом ринки передбачень почали використовувати "мудрість натовпу" за допомогою інтернету, прогнозуючи все: від результатів президентських перегонів до цін на акції.

Ця концепція зазнала удару в 2012 році, коли сайт передбачень закрили на тлі фінансових порушень та через тиск регулюючих органів США.

Однак Кремнієва долина не відмовилася від цієї ідеї. Тепер вона бачить новий спосіб побудови ринків, які прогнозують майбутнє: блокчейн.

Блокчейн є глобальною бухгалтерською книгою. Вона надійно фіксує трансакції для цифрової валюти біткоїн, яку не контролює жоден регулятор. Зараз аналогічну концепцію для різних додатків застосовують стартапи та інтернет-спільноти.

Для Джоя Круга відкритість блокчейну може створити значно потужніші ринки передбачень, ніж будь-коли раніше, поширюючи їх на значно більшу кількість людей і водночас тримаючи на відстані регуляторів.

Круг є одним з молодих технологів у некомерційній організації Augur із Сан-Франциско, яка працює над створенням сервісу на базі блокчейн-технології Ethereum, де кожен може запустити свої ринки або використати ті, що є.

"Все одно, звідки ти родом, — каже Круг, 21-річний стипендіат програми Пітера Тіля. — Той, хто не міг торгувати раніше, тепер має таку можливість".

Завдяки неочікуваній динаміці, яка керує ринками передбачення, це може створити конкретніші і точніші прогнози — протиотруту проти медіа-експертів та соціологів, які майже не відповідають за помилкові прогнози.

"Вони повинні відповідати за свої слова", — каже вчений з Університету штату Іллінойс в Шампань-Урбана Ендрю Міллер, який спеціалізується на криптовалюті.

Однак, як багато інших технологів та фінансових трейдерів, що працюють над створенням дивних і захоплюючих послуг на вершині блокчейн-ідеї, Круг має ширші погляди. Він вважає, що платформа Augur, яка перебуває на стадії бета-тестування, зможе надавати світу факти для інших інтернет-додатків.

Хоча до цих великих ідей є ще багато питань, особливо щодо "надання фактів", вони набирають обертів. Круг зміг збудувати Augur лише завдяки 5,3 млн дол від краудфандінгу, але інші сервіси також досліджують цю сферу.

Серед них — проекти Gnosis, Bitcoin HiveMind і навіть компанія Microsoft, яка пропонує сервіс на платформі Augur. Він дозволяє підприємствам запускати власні внутрішні ринки прогнозів, так, як це роблять компанії на зразок Google.

Прогнозування майбутнього

Ринок прогнозування схожий на фондовий ринок, але тут не купують акції компаній. Тут купують акції результатів подій.

Скажімо, Дональд Трамп балотується на пост президента. Ринок прогнозування дозволяє купувати "акції" на користь того, що Трамп виграє, або на користь того, що він програє. Якщо прогноз збувається, покупцю заплатять гроші. Якщо передбачення виявляється неправильним, покупець залишається ні з чим.

Як і на фондовому ринку, тут можна продати свої акції. Клієнт хоче придбати дешево і продати дорого. Якщо участь візьме достатня кількість людей, торгова ціна на акції повинна вказувати на ймовірність результату.

Якщо гроші за прогноз виплачуються на рівні 1 дол, а "акція" щодо Трампа торгується на рівні 51 цента, це означає, що ринок прогнозує 51-відсотковий шанс на перемогу Трампа. Ці ставки відображають гіпотезу ефективного ринку, ідею, що отримала Нобелівську премію з економіки у 2013 році.

"Ціни вбирають інформацію, — каже економіст і політолог Каліфорнійського технологічного інституту Ерік Сноуберг. — Якщо у вас є інформація, яка свідчить, що ціна занадто низька, ви купуєте і ціна йде вгору. Якщо у вас є інформація про те, що ціна занадто висока, ви продаєте".

Тобто чим ціннішу інформацію має учасник ринку, тим більші ставки він робить. Використання блокчейну, сервісу на кшталт Augur, поліпшить цю динаміку, розширить ринок, прибере ліміти ставок, залучить більше людей і готівки.

Без таких обмежень, стверджує Круг, люди з кращою інформацією вільно робитимуть свої ставки, що сприятиме створенню більш точного ринку.

"Якщо існують ліміти ставок, поінформований трейдер не може зайти з достатнім капіталом, аби зрушити ринок і відкоригувати його", — говорить Метт Лістон, який допоміг створити Augur, а нині працює над проектом Gnosis.

Якщо багато людей ставить достатню кількість грошей на достатню кількість результатів, такі ринки стають способом передбачення майбутнього. Однак це тільки частина того, що може сервіс Augur. Щоб робити виплати, ринки передбачення повинні знати, що відбулося. Трамп переміг чи програв?

У більш традиційному ринку прогнозування рішення залишається за букмекером. Augur іде іншим шляхом. Круг і його колеги використовують блокчейн для запису результатів у момент їх надходження — цифровий спосіб фіксації правди.

Однак йдеться не лише про передбачення того, що трапиться у майбутньому. "Мова йде про те, щоб знати, що відбувається зараз", — відзначає Річард Крейб, засновник хедж-фонду Numerai, який інвестував у Augur.

Цифровий ринок фактів

Ось як це працює. Після того, як група людей приєднується до ринку прогнозування і робить ставку на певний результат, Augur платить іншим, щоб визначити цей результат, тобто перевірити, що трапилося.

Однак йдеться не про фіксований розмір оплати. На своїй платформі Augur розміщує власну криптовалюту, цифровий маркер, який спонукає людей робити все правильно. "Якщо ви не кажете правду, ви втратите гроші", — підкреслює Круг.

Ця цифрова валюта зветься Rep. Вона не дає можливості купувати чи продавати. Вона лише відстежує репутацію учасника, тобто як часто він говорить правду.

Люди роблять ставки за допомогою цієї валюти, заявляючи, що вони говорять правду: викладають факти такими, якими вони є насправді. Якщо решта з цим погоджується, система повертає учаснику цю валюту і платить готівкою.

Це спосіб скерувати всіх у напрямку однієї мети, те, що характеризує нові напрями бізнесу, побудовані за допомогою блокчейну. Оскільки справа пов'язана з реальними грошима, Rep гарантує, що всі рухаються в напрямку істини.

Завжди є ризик, що більшість буде заперечувати факти, керуючись грошовим стимулом. Проблемою можуть стати, наприклад, великі хабарі.

"Можуть бути випадки, коли ви отримуєте вигоду від обману, — говорить Міллер. — Якщо всі рухаються у напрямку правди, у вас є стимул іти в цьому напрямку. Якщо ж усі змінюють напрямок, є стимул відступити від правди".

Тим не менше, багато людей вірять в цю ідею. Ринкова капіталізація Rep зараз становить 89 млн дол порівняно з 50 млн дол в кінці лютого.

Круг сподівається створити сервіс, який живить не лише ринки прогнозування. Ядро Augur, вважає він, може стати основою для інших додатків, які покладаються на реальні дані. Це може допомогти автоматизувати будь-який фінансовий контракт: від опціонів та деривативів до договорів страхування.

"Вам повинні заплатити, коли компанія оголосила дефолт за своїми боргами? Перевірте блокчейн Augur, щоб побачити, чи дійсно був дефолт", — каже Круг.

Коли Augur сягне великого масштабу, з'являться інші можливості. Скажімо, у відставку йде радник з національної безпеки Трампа. Augur підтверджує цю інформацію і цей факт потрапляє в блокчейн.

З цієї миті будь-який додаток може використовувати цей цифровий факт: Вікіпедія, Facebook, Google. В час, коли фейки крутяться у Facebook, а президентські твіти не бачать різниці між онлайн-містифікаціями і точними даними від New York Times, можливість створення цифрового ринку фактів стає потужною ідеєю.

Як і багато інших ідей, які нуртують у світі Bitcoin, концепції, що стоять за Augur, є дивними і, можливо, надто оптимістичними. Нестабільність цієї криптовалюти, яку люди будуть використовувати для ставок, може підірвати їхню точність, каже дослідник з Microsoft Девід Ротшильд. Тим більше, що працездатність системи визначення фактів від Augur, якій не вистачає учасників, не доведена.

Та в час, коли люди не те що не знають майбутнього, а не впевнені у достовірності фактів сьогодення, такі ідеї варті того, щоб спробувати їх реалізувати.

Оригінал публікації: Forget Bitcoin. The Blockchain Could Reveal What’s True Today and Tomorrow



Переклад Віталій Дубенський