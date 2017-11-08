Компанія Фукса отримала ще 11 спецдозволів на видобуток газу

Державна служба геології та надр видала газодобувній компанії East Europe Petroleum LLC ще 11 спеціальних дозволів на надрокористування.

Про це свідчать дані Держгеонадр.

Відповідно до наказів про видачу спецдозволів, опублікованих на сайті Держгеології від 8 листопада 2017 року, "Іст Юроуп Петролеум" видано 11 спецдозволів на розробку нових ліцензійних ділянок у Полтавській області.

Газовидобувна компанія East Europe Petroleum LLC, здійснює діяльність у сфері геології та геологорозвідування, а також займається розвідувальним бурінням та видобутком вуглеводнів.

В даний момент East Europe Petroleum LLC є власником 19 спецдозволів на нафтогазові ліцензійні ділянки.

Нагадаємо, за даними єдиного держреєстру юридичних осіб компанія "Голден Деррік" перейменувалася в "Іст Юроуп Петролеум".

Як повідомлялося, у вересні 2016 року після більше двох років судових розглядів компанія "Голден Деррік" повернула собі право на розробку українських газових родовищ.

Зокрема, Державна служба геології та надр в кінці серпня - на початку вересня відновила "Голден Деррік" дії трьох спеціальних дозволів (ліцензій) на газові площі в Полтавській, Харківській і Дніпропетровській областях.

ТОВ "Голден Деррік" отримала скандальну популярність у 2011 році, протягом якого їй на позаконкурсній основі було видано більше двох десятків спеціальних дозволів на користування надрами.

Такі успіхи пов'язували з лобіюванням бізнесу компанії міністром енергетики Едуардом Ставицьким і Миколою Присяжнюком.

Наразі 33% ТОВ "Голден Деррік" володіє державна НАК "Надра України".

Решта 67% - офшору Hartlog Limited з орбіти власника MosCityGroup Павла Фукса. Він відомий скупкою токсичних активів у оточення Віктора Януковича.

Економічна правда