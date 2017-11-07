Власницю нерозмитненого Cadillac оштрафували на 3,6 мільйона

На жительку Одеси митники наклали штраф у 3,6 мільйона гривень за використання нерозмитненого автомобіля.

Про це повідомляє спільнота "ДжеДАІ" на своїй сторінці у Facebook.

Одеситка Світлана зі своїм чоловіком два роки тому взяли автомобіль Cadillac Escalade 2007 року випуску за довіреністю. Їм його привіз іноземець.

Після цього у сім'ї почалися проблеми з поліцією і митницею.

"Я сиділа в стоячому автомобілі з вимкненим двигуном. Тут підійшли поліцейські й запитали документи. Потім вони забрали ключі і документи на машину. Поліцейський сів за кермо Cadillac, мене посадили в машину поліції, і поїхали на митницю", - розповідає Світлана.

На митниці на водійку автомобіля склали протокол про ухилення від сплати податків і постановили виплатити 3,6 мільйона гривень штрафу - 300% від вартості розмитнення автомобіля.

Суд виніс останнє рішення - штраф необхідно сплатити.

Митники розповіли, що нерідко йдуть на різні хитрощі, щоб зловити порушників.

"У нас працівник однієї з митниць просто викликає таксі на іноземних номерах прямо в митницю та складає протокол", - сказав Олексій Сівірін, заступник директора департаменту ДФС України.

Нагадаємо, в Україні з'явилися групи викрадачів, які крадуть нерозмитнені авто.

Як повідомлялося, народні депутати підготували законопроект про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, 6 вересня власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

Як відомо, раніше ДФС повідомляла, що у 2017 році в Україну ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.

У ДФС повідомили, що понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

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Економічна правда