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Коболєв літав у Лондон на розмову з Соросом - ЗМІ

Понеділок, 6 листопада 2017, 14:55
Петро Порошенко та Джордж Сорос
Петро Порошенко та Джордж Сорос

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв з 1 по 4 листопада їздив у відрядження до Лондона для обговорення з Джорджем Cоросом питань енергетичної безпеки та реформування компанії.

Про це йдеться у підписаному Коболєвим наказі "Нафтогазу" про відрядження, текст якого мають "Українські Новини".

Крім того, у Коболєва відбулася зустріч з керівництвом компанії Gasunie з питань партнерства в управлінні газотранспортною системою України.

У зазначені терміни Коболєв також відвідав Мюнхен для зустрічі з керівництвом компанії Ferrostaal для обговорення реалізації проекту модернізації компресорної станції "Бар" газопроводу "Союз".

Разом з Коболєвим Лондон з 2 по 3 листопада мав відвідати головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

 

Gasunie - нідерландська газотранспортна компанія, яка на 100% належить державі.

Крім Нідерландів працює також в Німеччині.

Gasunie володіє 9% в Nord Stream AG - компанії, яка управляє "Північним потоком", газопроводом, що з'єднує по дну Північного моря Росію і Німеччину.

Джордж Сорос - американський фінансист, трейдер та інвестор, також прославлений філантропічною діяльністю.

Сорос діє через свій фонд "Відкрите суспільство", що базується в Нью-Йорку, а також через десятки "асоційованих" з ним фондів і організацій як усередині США, так і за кордоном (в Україні - Фонд "Відродження").

Сам Фонд Сороса відкрито декларує, що "на цілі демократичного розвитку" в країнах Східної Європи і на території колишнього Радянського Союзу за останні 33 роки ним було витрачено 1,6 млрд доларів.

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Коболєв Нафтогаз Сорос
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