Топ-менеджеру "Нафтогазу" створили "офшорку" для виведення валюти

На початку 2016 року на острові Мен для українського газового топ-менеджера Сергія Олексієнка була заснована офшорна компанія для виведення валюти за кордон всупереч валютним обмеженням, що діяли в Україні.

Це випливає з документів "Paradise Papers" – журналістського розслідування, до якого долучилась команда "Слідства.Інфо" як офіційний партнер проекту OCCRP.

Йдеться про компанію Pioneer Foundation, яка проіснувала 14 місяців.

За даними розслідування, до схеми виведення коштів міг бути залучений Альфа-Банк, а рахунок для фонду Олексієнка вирішили відкрити у Банку Кіпру.

До роботи у державній компанії Сергій Олексієнко був інвестиційним банкіром – працював у найвідоміших українських компаніях.

У липні 2014 року він почав працювати у "Нафтогазі" – уповноваженим з перспективних проектів.

Зараз Олексієнко – член правління "Укртрансгазу", дочірньої компанії "Нафтогазу", відповідальної за передачу та зберігання природного газу.

Раніше ЕП писала, що контроль за фінансовими потоками "Укртрансгазу" знаходиться в руках членів правління компанії - Романа Білягі, Сергія Олексієнка та Сергія Макогона, які є членами команди глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.