НБУ придбав понад 1 мільярд доларів непублічно

З початку року обсяг купівлі НБУ валюти через інтервенції у формі запиту кращого курсу становив 1,039 мільярда доларів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Валютні інтервенції цієї форми здійснюються з осені минулого року з метою оперативного реагування на зміни ситуації на валютному ринку шляхом запиту ціни на покупку/продаж іноземної валюти у суб'єктів ринку і укладення угод з банком, який запропонував найкращу ціну", - йдеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненими критеріями відбору, в цій валютній інтервенції НБУ можуть брати участь 20 банків, які за підсумками попереднього кварталу мають кращий загальний рейтинг серед банків-учасників міжбанківського ринку.

Цей загальний рейтинг розраховується на основі місця банку в кожному з трьох складових рейтингів, побудованих за трьома критеріями: обсяг операцій банку з купівлі та продажу іноземної валюти з іншими суб'єктами ринку і НБУ; обсяг операцій банку з клієнтами з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти; обсяг активів банку.

У НБУ вважають, що такі критерії дають можливість відібрати з діючих 87 банків, ті 20 фінансових установ, питома вага яких в загальному обсязі операцій на міжбанківському валютному ринку перевищує 70%. Перелік банків-учасників інтервенції публікується на початку кожного кварталу.

Регулятор відзначає, що з початку року обсяг продажу НБУ валюти через інтервенції у формі запиту кращого курсу становив 154 млн доларів, обсяг покупки - 1,039 млрд доларів.

За перший звітний період - з 20 по 24 листопада включно, загальний обсяг купівлі валюти Нацбанком через інтервенції становив 30 млн доларів, продажу - 20 млн доларів.

Економічна правда