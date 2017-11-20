Лондон переводить частину автобусів на біопаливо з кави

Транспортне управління Лондона переводить частину міських автобусів на біодизельне паливо, виготовлене з кавових відходів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Британська влада все частіше використовує біопаливо, щоб знизити забруднення повітря. Однак вперше Лондон знайде застосування на транспорті кавовим відходам, які столиця виробляє в надлишку.

Британський стартап bio-bean, створений підприємцем Артуром Кєєм, переробляє кавову гущу промисловим способом і продає свою продукцію британським компаніям, які використовують її для опалення будівель і в якості палива для автомобілів.

За даними bio-bean, лондонці щорічно генерують 200 тис. тонн кавових відходів, при цьому кожна тонна кавових відходів дозволяє скоротити викиди вуглекислого газу на 6,8 тонни.

Для того щоб забезпечити паливом один лондонський автобус, жителям і гостям столиці необхідно випивати 2,55 млн чашок на рік, пише BBC.

У bio-bean працює найбільший землевласник Великобританії і один найбагатших людей країни - герцог Вестмінстерський Хью Річард Луїс Гросвенор.