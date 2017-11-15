Гривня на міжбанку стабільна

15 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,47-26,49 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,47-26,49 гривні;

Євро - 31,28-31,30 гривні;

Російський рубль - 0,4398-0,4405 гривні.

Нагадаємо, 15 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:30 встановилися на рівні 26,48-26,5 гривні за долар.

Економічна правда