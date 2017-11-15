Гривня на міжбанку стабільна
Середа, 15 листопада 2017, 17:37
15 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,47-26,49 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,47-26,49 гривні;
Євро - 31,28-31,30 гривні;
Російський рубль - 0,4398-0,4405 гривні.
Нагадаємо, 15 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:30 встановилися на рівні 26,48-26,5 гривні за долар.
Економічна правда
powered by lun.ua
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.