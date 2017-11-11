Власники єврооблігацій Приватбанку подали позов до Лондонського суду

Madison Pacific Trust Limited (Гонконг) - нова довірена особа за єврооблігаціями Приватбанку подав заяву до Лондонського арбітражного суду.

Про це йдеться у повідомленні емітента цінних паперів UK SPV Credit Finance plc (Велика Британія) на веб-сайті Лондонської фондової біржі.

Madison Pacific Trust Limited є довіреною особою за єврооблігаціями Приватбанку на 175 млн доларів із погашенням 28 лютого 2018 року і на 200 млн доларів з погашенням 23 січня 2018 року.

Згідно з повідомленням, заяви стосуються кредитних угод між емітентом і Приватбанком, укладених у рамках умов випуску єврооблігацій.

Довіритель інформуватиме власників єврооблігацій про подальший перебіг процесу.



Як повідомлялося, в рамках націоналізації Приватбанку його зобов'язання перед спеціально створеною британською компанією (SPV) - емітентом єврооблігацій - підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

Ідеться про три випуски єврооблігацій: на 175 млн доларів за ставкою 10,875% із погашенням 28 лютого 2018 року, на 200 млн доларів за ставкою 10,25% із погашенням 23 січня 2018 року, з яких 40 млн доларів було погашено в серпні 2016 року, а також на 220 млн доларів за ставкою 11% (облігації субординованого боргу) з погашенням у 2021 році.

Емітентом єврооблігацій із погашенням у січні та лютому 2018 року стало зареєстроване у Великій Британії спеціальне підприємство (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc.

Єврооблігації з погашенням у 2021 році були емітовані через ICBC Standard Bank Plc (Велика Британія), однак під час їх реструктуризації цей борг був переоформлений на UK SPV Credit Finance plc.

Після націоналізації Приватбанку компанія-емітент цінних паперів залишилася в його власності.

На початку жовтня 2017 року Приватбанк змінив трасти (довірена особа) за єврооблігаціями на 175 млн доларів із погашенням 28 лютого 2018 року й на 200 млн доларів із погашенням 23 січня 2018 року.

З 3 жовтня 2017 року новим довірителем є Madison Pacific Trust Limited замість Deutsche Trustee Company Limited (Велика Британія).

У свою чергу Національний банк України (НБУ) 27 жовтня 2017 року погодив зміну структури банківської групи ПриватБанк.

Madison Pacific Trust Limited 2 листопада повідомив банку про дострокове стягнення заборгованості за євробондами.

За даними керівного партнера адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктора Мороза, який є радником власників цінних паперів, Приватбанк, якому було адресовано повідомлення, зобов'язаний надати відповідь протягом 30 днів.

Як повідомлялося, Київський апеляційний адміністративний суд 6 листопада зобов'язав Приватбанк повернути сім'ї Суркісів 1,05 млрд гривень, 266,2 тис. доларів і 7,8 тис. євро.

Раніше екс-співвласник Приватбанку Ігор Коломойський також подавав позови до суду на Національний банк, Фонд гарантування вкладів, Кабінет міністрів, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство фінансів і Приватбанк.

Інтерфакс-Україна