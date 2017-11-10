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Курс біткойна впав на тисячу доларів менше ніж за 48 годин

П'ятниця, 10 листопада 2017, 17:00

Мінімальна вартість криптовалюта 10 листопада знизилася на 1 тисячу доларів менше ніж за дві доби і склала 6721 доларів за токен.

Про це повідомляє vc.ru.

За даними Coindesk на 15:50, мінімальна вартість біткоіни 10 листопада склала 6721 доларів. При це 8 листопада біткоіни подолав позначку в 7880 доларів.

Нагадаємо, сукупна вартість ринку криптовалюта досягла рекордного показника в 202 млрд доларів.

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