Курс біткойна впав на тисячу доларів менше ніж за 48 годин

Мінімальна вартість криптовалюта 10 листопада знизилася на 1 тисячу доларів менше ніж за дві доби і склала 6721 доларів за токен.

Про це повідомляє vc.ru.

За даними Coindesk на 15:50, мінімальна вартість біткоіни 10 листопада склала 6721 доларів. При це 8 листопада біткоіни подолав позначку в 7880 доларів.

Нагадаємо, сукупна вартість ринку криптовалюта досягла рекордного показника в 202 млрд доларів.