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Офіційна гривня втратила 4 копійки

Середа, 1 листопада 2017, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 листопада на 4 копійки та встановив його на рівні 26,86 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,26 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6220 гривні.

Нагадаємо, 31 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,86-26,88 гривні за долар.

Економічна правда

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