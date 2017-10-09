Інфляція зросла до 2% - Держстат

Споживчі ціни в Україні у вересні зросли на 2%, в річному вимірі інфляція підскочила до 16,4%.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з її даними, з початку року інфляція досягла 10,2%, вийшовши за межі встановленого Нацбанком України цільового діапазону в 8% +/- 2 процентних пункту на поточний рік.

За даними Держстату, в серпні була зафіксована дефляція 0,1%. Місяцем раніше інфляція сповільнилася до 0,2% в порівнянні з 1,6% в червні і 1,3% в травні. Однак у річному вимірі зростання споживчих цін в останні місяці прискорювався: з 13,5% за підсумками травня, до 15,6% - в червні і 15,9% - в липні.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує інфляцію в Україні на рівні 10% в 2017 році.