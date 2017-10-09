"Іноземцям" дозволять орендувати державне майно

Фонд державного майна направив на реєстрацію до Мін'юсту проект наказу, яким передбачена можливість участі нерезидентів в оренді державних об‘єктів.

Про це повідомив перший заступник голови ФДМУ Дмитро Парфененко на своїй сторінці у Facebook.

"Відкриваємо нерезидентам шлях до оренди державного майна. Чекаємо на розуміння Міністерства юстиції України. Бо саме туди на реєстрацію відправили проект наказу Фонду, яким передбачена участь в оренді державних об‘єктів саме нерезидентів та cпрощена процедура подачі ними документів на оренду", - повідомив він.

За словами Парфененка, дана ідея виникла внаслідок попиту, який існує на сьогодні на ринку.

"Попит породжує пропозицію. Я курую напрямок оренди у ФДМУ, і бачу, що останнім часом зацікавленість з боку іноземних компаній брати участь в оренді українських об‘єктів збільшується. Так що це наша оперативна відповідь", - додав він.

"Якщо можна в приватизації, то чому не можна в оренді? Тим більше, об‘єктів оренди у нас набагато більше, ніж приватизації. Зараз у пропозиції стоїть 5 тисяч 955 об‘єктів", - зазначив заступник очільника ФДМУ.

Парфененко також додав, що згаданим наказом буде скасовано вимоги до орендарів мати ліцензії на певний вид діяльності

"Цим же наказом скасовуємо необхідність орендарям мати ліцензії на певний вид діяльності", - зазначив він.

Нагадаємо, за три квартали 2017 року надходження коштів від оренди державного майна становили 756,7 млн гривень.

Економічна правда