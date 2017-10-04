ОПЗ шукає нового партнера для давальницької схеми

"Одеський припортовий завод" шукає партнера для роботи за так званою давальницькою схемою після того як група компаній "Еру" вирішила припинити співпрацю з держпідприємством.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів в. о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров.

"Завод зараз не працює. Але повертаючись до Державіна (заступник голови ФДМУ Володимир Державін - ЕП), який курирує корпоративний сектор, то він зараз знаходиться в переговорах з господарськими суб'єктами щодо роботи цього підприємства за давальницькою схемою", - сказав він.

За його словами, переговори щодо роботи ОПЗ за давальницькою схемою зараз розглядаються.

"Я не можу сказати, що вони фінішують на наступному тижні або через два, але вони зараз розглядаються і знаходяться в активній фазі", - заявив Трубаров.

При цьому глава Фонду розраховує, що до початку зими підприємство почне працювати.

"Ми ж говоримо не тільки про велике підприємство, яке виконує свої функції. Є ж ще місто Южний. Це пов'язано ще з цим. Ми говоримо про те, що є небезпека соціальних моментів і хвилювань, чого мені вже точно не хотілося б", - підсумував він.

Як відомо, в березні поточного року ОПЗ відновив роботу після вимушеної зупинки. Завод підписав контракт з групою компаній ЕРУ (Енергетичні ресурси України - ЕП), який передбачав роботу за давальницькою схемою - компанії групи постачають газ на завод і забирають вироблені добрива.

Співвласниками компанії "Енергетичні ресурси України" є Андрій Фаворов, Дейл Перрі та Ярослав Мудрий.

Продавцем виробленого із сировини "ЕРУ" карбаміду стала фірма "Агро газ трейдинг", пов'язана з помічником колишнього голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса. Компанія називала себе найбільшим постачальником карбаміду виробництва ОПЗ.

В даний момент спвпраця Одеського припортового заводу з ЕРУ припинена.

Нагадаємо, на початку липня поточного року ОПЗ в черговий раз зупинився через подорожчання природного газу.

Економічна правда