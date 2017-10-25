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Укрзалізниця вводить новий графік пасажирського руху

Середа, 25 жовтня 2017, 13:10
 

З 10 грудня Укрзалізниця вводить новий графік пасажирського руху.

Про це повідомив виконуючий обов’язки голови Укрзалізниці Євген Кравцов на засіданні уряду.

"Пілотно ми запустили вже декілька напрямків, наприклад Одеса-Перемишль. Найближчим часом буде запущено новий потяг Одеса-Львів, який складатиметься повністю з модернізованих українських поїздів" - заявив Кравцов.

"З 10 грудня почне курсувати безпересадковий вагон Київ-Відень. Плануємо запустити другу пару сполученням Ковель-Холм, а також двугрупний потяг "Одеса-Рахів-Перемишль", - додав він.

Кравцов нагадав, що в перспективі УЗ розглядає напрямки Мукачево-Будапешт, а також Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига-Таллінн.

"Крім того, буде запущений новий швидкісний потяг Київ-Гомель впродовж 2018-2019 років для сполучення з Білоруссю", - сказав керівник УЗ.

Як повідомлялося, виконуючий обов’язки голови Укрзалізниці повідомив, що до кінця 2018 року буде оновлено до 500 спальних вагонів.

Економічна правда

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