ДТЕК почав поставки вугілля газової групи із США

Енергохолдинг ДТЕК почав поставки вугілля газової групи зі США для покриття дефіциту палива на опалювальний сезон.

Про повідомляє компанія, передають Українські Новини.

Відповідно до повідомлення, найближчим часом ДТЕК здійснить поставку перших 150 тис. тонн вугілля марки "Г" зі США.

"Ця поставка дозволить скоротити дефіцит марки "Г" в Україні, що виник у результаті підвищеного відпуску електроенергії на ТЕС, що працюють на газовій групі вугілля, що стало наслідком введення блокади й втрати антрацитових шахт на тимчасово неконтрольованій території", - сказано в повідомленні.

Прибуття в Україну першого балкера з 75 тис. тонн вугілля зі США очікується на цьому тижні. Ресурс направиться на Ладижинську й Запорізьку ТЕС.

"Проходження осінньо-зимового періоду - це головний іспит року для ТЕС ДТЕК. Стабільність і безперебійність поставок вугілля на наші ТЕС в умовах виниклого дефіциту марки "Г" вимагає нетривіальних рішень. Рішення почати імпорт марки "Г" зі США було прийнято з урахуванням державної політики з диверсифікованості джерел дефіцитного палива. Американські постачальники працюють ефективно й надійно. Тому ми почали працювати з американським ресурсом. При цьому для ДТЕК пріоритетом залишається розвиток власного видобутку. Імпорт - тимчасове рішення", - цитує прес-служба комерційного директора "ДТЕК Енерго" Віталія Бутенко.

У компанії нагадують, що ДТЕК уже імпортував вугілля марки "Г" в опалювальному сезоні 2016-2017.

Тоді для покриття тимчасової нестачі ресурсу компанія закупила в Польщі 137 тис. тонн вугілля марки "Г".

Нагадаємо, найбільша енергетична компанія України ДТЕК переходить на електрифікацію автопарку і вже купила 5 електричних хетчбеків Hyundai Ioniq Electric.