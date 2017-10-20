Гройсман розповів, чи отримає підтримку з бюджету Косюк

Володимир Гройсман

Уряд заклав у проекті держбюджету кошти на розвиток агропромислового комплексу, але їх отримає малий та середній бізнес.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час "Години питань до уряду" у Верховній Раді.

Так, відповідаючи на питання нардепа від БПП Миколи Люшняка щодо поправки, яка дозволяє великим агрохолдингам отримувати мільярдні дотації, Гройсман заявив:

"Насправді, в проекті бюджету на 2018 рік ми приділяємо особливу увагу розвитку агропромислового комплексу в країні. Я вважаю цей напрямок абсолютно пріоритетним. Це знайшло своє відображення в проекті бюджету", - сказав прем’єр.

"Ні в якому разі, ніколи ми не підтримували і не будемо підтримувати ніяких олігархів.

Нам з ними не по дорозі" - додав Гройсман.

Голова уряду запевнив, що у проекті держбюджету закладена фінансова підтримка вітчизняних виробників якісної сільгосппродукції.

"І ми не можемо нікого нічим обмежувати: хто скільки виробив, той має і стільки отримати", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, бюджетний комітет підтримав поправку №231, якою скасовується обмеження на отримання аграрними групами пов'язаних компаній дотацій на більш ніж 150 млн грн на рік.

Як повідомлялося, за січень-липень 2017 року більшу суму дотацій отримали лише два аграрних холдинга — Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка та Укрлендфармінг Олега Бахматюка (942 млн грн та 236 млн грн відповідно).

Усі аграрні компанії за цей період ( в рамках відповідної програми спецдотацій) отримали з бюджету 2,315 млрд грн дотацій, але окрім МХП і Укрлендфармінгу ніхто не отримував більше 150 млн грн.

Економічна правда