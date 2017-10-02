Продажі нових авто в Україні зросли на 36%

Вересневі продажі нових легкових автомобілів в Україні відносно вересня 2016 року зросли майже на 36%.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтопрому".

Як наголошується, у вересні 7,84 тисяч нових машин отримали українські номери, що є найкращим показником з початку року.

"Титул найпопулярнішої марки на українському ринку зберегла за собою Toyota, машини якої обрали 1,144 тисяч покупців. В результаті вересневі продажі Toyota відносно 2016 року зросли на 36%", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, друге місце завоював Volkswagen, чиї продажі зросли в 2,6 рази до 757 нових авто.

З результатом 712 машин і зростанням 37% до вересня 2016 року на третє місце опустилася Renault.

На четвертому місці за обсягом продажів – Skoda, реалізація якої – 594 авто (+83%).

П’ятим в рейтингу став корейський бренд KIA, продажі якого зросли на 9% і становили 460 штук.

Економічна правда