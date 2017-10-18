"Укртатнафта" підозрюється в розкраданні коштів з Приватбанку

В рамках розслідування Генпрокуратурою справи про розкрадання коштів "Приватбанку" суд доручив ДФС провести позапланову документальну перевірку "Укртатнафти" за 2008-2016 роки.

Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду від 13 жовтня.

Згідно з рішенням суду, ДФС повинна перевірити своєчасність і повноту сплати компанією податків і зборів, а також дотримання нею вимог валютного законодавства при фінансово-господарських взаємовідносинах з контрагентами за період з 1 січня 2008 року по 31 грудня 2016 року.

Своїм вердиктом суд задовольнив клопотання Генпрокуратури, яка повідомила, що серед юридичних осіб, які брали участь в схемі трансформації кредитного портфеля "Приватбанку" присутня і "Укртатнафта".

Зокрема, за даними слідства, з 20 жовтня по 22 листопада 2016 року, якраз перед націоналізацією фінустанови, "Приватбанк" видав 36 юрособам кредитів на загальну суму 126,9 млрд гривень.

Ці кошти не затрималися на рахунках дебіторів, а відразу ж були переведені в рахунок погашення кредитів інших 193 юридичних осіб, які були видані "Приватбанком" раніше.

Серед цих 193 компаній і значиться "Укртатнафта", майно якої таким способом було виведено з-під застави, оскільки її кредит був погашений поручителем.

43,054% "Укртатнафти" належить НАК "Нафтогаз України", рештою акцій володіють структури, афілійовані з групою "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також бізнесменом Олександром Ярославським.

Як повідомлялося, 10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

Економічна правда