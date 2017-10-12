Накопичувальна пенсійна система повинна бути недержавною – Рева

Загальнообов'язкова накопичувальна пенсійна система повинна бути недержавною, а внески до неї мають платити працівники, а не роботодавці.

Про це він міністр соціальної політики Андрій Рева заявив у ході круглого столу 12 жовтня, передає "Дзеркало тижня".

"В сьогоднішньому законі передбачено, що загальнообов'язкова державна пенсійна система повинна бути державною. Якщо залишається норма цього закону, то люди, які повинні платити внески, вони повинні потрапляти в цей державний накопичувальний фонд, хоча багато експертів і народних депутатів, і особисто я вважаю, що це повинні бути недержавні фонди", - сказав він.

Він додав, що накопичувальна система має бути обов'язковою, однак громадянин повинен сам обирати недержавний пенсійний фонд.

На його думку, солідарна пенсійна система є питанням соціального забезпечення, а накопичувальна пенсійна система є фінансовим питанням, оскільки акумульовані в неї кошти необхідно вигідно вкладати.

"Якщо це будуть недержавні фонди, виникає питання, хто повинен платити. Сьогодні в солідарну систему платить роботодавець ЄСВ (єдиний соціальний внесок - ред). Якщо ми говоримо про накопиченні, то я думаю - хоча тут можуть бути різні думки - що повинен платити сам працівник, із свого заробітку, тому що це його кошти, які він повинен накопичити", - сказав він.

Накопичувальний пенсійний фонд - це цільовий позабюджетний фонд, на який надходять внески застрахованих людей.

Внески знаходяться на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання доходу на користь застрахованих.

Як повідомлялося, 11 жовтня Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки.

Нагадаємо, 11 жовтня, в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу.

Закон передбачає, що положення про підвищення пенсій застосовуються вже з 1 жовтня поточного року.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

З основними змінами можна ознайомитися тут.