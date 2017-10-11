Новинський відсудив у Григоришина понад 300 мільйонів доларів

Компанія екс-гендиректора і одного з акціонерів ПАТ "Сумське НВО" Володимира Лук'яненка і його партнера Вадима Новинського виграла арбітражний спір у контролюючого "Сумське НВО" холдингу "Енергетичний стандарт" бізнесмена Костянтина Григоришина.

Відповідне рішення 5 жовтня ухвалив Високий суд Англії та Уельсу.

Суд відмовив адвокатам Григоришина в апеляції на рішення Лондонського комерційного арбітражу, винесене 9 травня минулого року.

Цю інформацію ЕП підтвердили в прес-службі "Смарт-Холдингу". "У рішенні суду фігурують кілька цифр", - заявили в прес-службі, зазначивши, що більш детальний коментар нададуть найближчим часом.

За даними ЕП, мова йде про суму у понад 300 млн доларів.

Об'єктом розгляду є суперечка про опціон на пакет акцій у ПАТ "Сумське НВО".

Станом на початок 2016 року компанія Stremvol Holdings Lmited (Кіпр) володіла 83,736% акцій ПАТ "Сумське НВО", ще 10% належало "Просцено трейдинг" (Кіпр).

В кінці 2012 року "Смарт-холдинг" Новинського придбав у екс-гендиректора Сумського НВО Лук'яненка 25% акцій Great Station Properties, яка в свою чергу володіє 48,9% акцій Stremvol Holdings Limited.

Лук'яненко також надав "Смарт-холдингу" опціон на викуп акцій Great Station Properties. Таким чином, група вже стала власником 10,04% акцій заводу, а в майбутньому могла отримати контроль над 40,04% його акцій.

У 2013 році Лук'яненко заявив про намір разом зі "Смарт-холдингом" змінити керівництво сумського підприємства, яке було під контролем "Енергетичного стандарту".

При цьому він піднімав питання про використання незаконних схем, в результаті яких, за його словами, з об'єднання за два роки був вимитий весь прибуток і оборотні кошти в сумі 70-80 млн гривень, оскільки "договори укладалися з замовниками не напряму, а через сумнівні фірми".

Григоришин, спростовуючи заяви Лук'яненка, нагадував, що в 2012 році НВО ім.Фрунзе отримало майже 300 млн гривень чистого прибутку, однак розподілити її акціонери не змогли, оскільки збори в 2013 року не відбулися, зокрема, через неявку представників "Смарт холдингу "(також вони не відбулися в 2014, 2015 і 2016 роках).

Сумське НВО є одним з найбільших в Європі виробників газоперекачувальних агрегатів і комплектних компресорних станцій різного призначення; широкої номенклатури насосів, компресорів, центрифуг, обладнання для хімічної, газової та нафтопереробної промисловості, атомних електростанцій.

Економічна правда