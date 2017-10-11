Фукс реанімує бізнес Януковича

Державна служба геології та надр повернула компанії Голден Деррік, яка раніше належала колишньому міністру енергетики Едуарду Ставицькому, а зараз контролюється російським бізнесменом Павлом Фуксом, як мінімум п'ять спеціальних дозволів на розробку газових родовищ в Україні.

Про це йдеться в наказах Держгеології, передає Liga.net.

П'ять наказів від 22 серпня цього року стали доступні для перегляду тільки ввечері 10 жовтня. Ще 11 наказів, виданих в цей же день, досі закриті.

Державна служба геології повернула Голден Деррік ліцензії на розробку наступних площ: Південно-Свистунівської газове родовище в Полтавській області (164,2 кв. Км); Вільшанська площа з запасами сланцевого газу в Полтавській області (136,5 кв. Км); Руновщінское родовище природного газу в Полтавській області (164,5 кв. Км); Флерівско-Ювілейна газова площа в Полтавській області (472,1 кв. Км); Гулаковское родовище сланцевого газу в Полтавській області (119,8 кв. Км).

Нагадаємо, "Економічна правда" повідомляла про те, що ТОВ "Голден Деррік" пройшло експертизу матеріалів, які подаються для отримання спеціальних дозволів на користування надрами.

ТОВ "Голден Деррік" отримала скандальну популярність в 2011 р, протягом якого їй на позаконкурсній основі було видано більше двох десятків спеціальних дозволів на користування надрами.

Наразі 33% ТОВ "Голден Деррік" володіє державна НАК "Надра України".

Решта 67% - офшору Hartlog Limited з орбіти власника MosCityGroup Павла Фукса. Вінвідомий скупкою токсичних активів у оточення Віктора Януковича.

Як повідомляла ЕП, навесні ц.р. сьогоднішнім бенефіціаром "Голден Деррік" розглядалася можливість перейменування компанії в ТОВ "Нафтогазовидобувна компанія "Аскон Україна".

В даний час ТОВ "Голден Деррік" володіє спецдозволами на користування надрами трьох площ: Ново-Диканської (сланцевий газ), Попаснянсько-Самарської і Північно-Перещепинської (нафта і природний газ).

Економічна правда