НАБУ затримало тимчасового голову "Укрхімтрансаміаку"

Детективи Національного антикорупційного бюро 8 вересня затримали трьох осіб за підозрою у заволодінні та легалізації понад 40 млн грн коштів державного підприємства "Укрхімтрансаміак".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як наголошується, цього ж дня їм повідомлено про підозру.

Зокрема, в. о. директора ДП "Укрхімтрансаміак" підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Двох керівників приватних підприємств, задіяних, за даними детективів, у схемі заволодіння коштами ДП та їхній подальшій легалізації підозрюють у злочині, передбаченому ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

За версією слідства, впродовж 2014 року зазначені особи вступили у злочину змову з метою заволодіння коштами, які призначалися для виконання робіт із технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, що проживає в 2,5-кілометровій зоні від осі української ділянки магістрального аміакопроводу "Тольяті-Одеса".

Як з’ясували детективи, основна частина коштів була сплачена на умовах передоплати на рахунки підконтрольних підприємств, а після цього використана підозрюваними для власних потреб.

"Наразі тривають обшуки в адмінбудівлі "Укрхімтрансаміаку", офісних приміщеннях приватних підприємств, помешканнях підозрюваних, здійснюються інші невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір додаткової доказової бази та встановлення інших ймовірних учасників злочинної схеми", - йдеться у повідомленні.

"Детективи НАБУ та прокурори САП клопотатимуть суд про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13,6 млн гривень кожному", - повідомляє прес-служба.

Зазначається, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали в лютому 2016 року.

Нагадаємо, відкритий конкурс на посаду голови "Укрхімтрансаміаку" завершився в грудні 2016 году. Тоді Мінекономіки оголосило переможцем конкурсу Павла Шебесту. Однак, він досі не був призначений.

Натомість, за розпорядженням прем’єр-міністра, виконуючим обов’язки директора було призначено Ігоря Трегубенка.

До призначення він був заступником директора Укрхімтрансаміаку - Віктора Бондика, якого ГПУ звинувачує у привласненні 2,3 млн доларів державних коштів.

УДП "Укрхімтрансаміак" - один з найбільших транспортувальників аміаку в СНД.

Економічна правда