Держстат зафіксував дефляцію - ціни знизилися на 0,1%

Споживчі ціни в Україні в серпні 2017 року порівняно з липнем знизилися на 0,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

З початку року (до грудня 2016 року) ціни в Україні зросли на 8,1%.

За даними статистичного відомства, річна інфляція (до серпня минулого року) склала 16,2%.

У серпні 2017 року продукти харчування подешевшали на 0,6% (найбільше овочі – на 21,5% і фрукти – на 5,7%). При цьому яйця подорожчали на 18,0%, м'ясо та м'ясопродукти – на 2,9%.

Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби зросли за місяць на 1,4%, одяг і взуття подешевшали на 2,4%, житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,3%.

Як повідомлялося, у липні 2017 року споживчі ціни підвищилися на 0,2%.

У 2016 році була зафіксована інфляція 12,4%, в 2015 році - інфляція 43,3%, в 2014 році - інфляція 24,9%, в 2013 - інфляція 0,5%, в 2012 році дефляція на рівні 0,2%.

31 травня Кабінет міністрів погіршив прогноз росту валового внутрішнього продукту з 3% до 1,8%, інфляції з 8,1% до 11,2% в 2017 році.

Спершу Державний бюджет на 2017 рік передбачав ріст інфляції на рівні 8,1%.

Економічна правда