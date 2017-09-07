НКРЕ видала "Укрпошті" ліцензію на постачання газу

Національна комісія держрегулювання енергетики та комунальних послуг видала ліцензію на право здійснення господарської діяльності з поставки природного газу ПАТ "Укрпошта".

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в четвер.

Раніше повідомлялося, що Укрпошта має намір зайнятися поставками природного газу на свої об'єкти.

ПАТ планує найближчим часом закупити газ в об'ємі, необхідному для проходження опалювального сезону всією мережею, і закачати його в сховище оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз".

"Звідти будемо брати щомісяця в міру необхідності й передавати до наших точок споживання (котельні, автобази, відділення). Це повинне не тільки забезпечити гарантовану наявність газу, але й хорошу економію за сезон", - прокоментував наміри компанії заступник генерального директора Укрпошти Олександр Наход на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося, 2016 рік Укрпошта закінчила зі збитками 188 млн гривень, збільшивши чистий дохід від реалізації послуг на 15% до 4,484 млрд гривень.

Компанія ініціює розробку законопроекту, прийняття якого дозволить їй вести фінансову діяльність.

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