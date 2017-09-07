НБУ продовжує знижувати офіційний курс гривні
Четвер, 7 вересня 2017, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 7 вересня на 3 копійки та встановив його на рівні 25,98 гривні за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,99 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,5314 гривні.
Нагадаємо, 6 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,00-26,02 гривні за долар.
Економічна правда
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