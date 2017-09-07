НБУ продовжує знижувати офіційний курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 7 вересня на 3 копійки та встановив його на рівні 25,98 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,99 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5314 гривні.

Нагадаємо, 6 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,00-26,02 гривні за долар.

Економічна правда