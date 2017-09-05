Україна збільшила держборг до 76 мільярдів доларів

Сукупний державний борг України в липні зріс на 1,39%, або на 1,05 мільярда доларів до 76,06 мільярда доларів.

Про це сказано в даних Міністерства фінансів.

Державний і гарантований державою борг на кінець липня становив 1,971 трлн гривень, або 76,06 млрд доларів проти 1,957 трлн гривень, або 75,01 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 липня склав 1,659 трлн гривень (64,04 млрд доларів) проти 1,651 трлн гривень, або 63,26 млрд доларів місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився на 0,19 млрд доларів до 37,44 млрд доларів, тоді як прямий внутрішній борг зріс до 689,42 млрд гривень (26,60 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 липня становив 311,46 млрд гривень, або 12,02 млрд доларів.

Відзначимо, що збільшення суми державного боргу в доларовому еквіваленті при її зниженні в гривневому еквіваленті є наслідком зміни офіційного курсу гривні.

До відома, 31 липня 2017 року офіційний курс гривні до долара за даними НБУ становив 25,91, тоді як 30 червня 2017 року - 26,09 гривні за долар.

Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада ухвалила внесення змін до державного бюджету України на 2017 рік, в якому граничний розмір держборгу збільшений з 1,7167 трлн гривень до 1,8237 трлн гривень в зв'язку з докапіталізацію Приватбанку.

Як відомо, у 2016 році загальний держборг України збільшився з 65,51 млрд до 70,97 млрд доларів. Видатки з обслуговування держборгу України у 2016 році становили 95,8 млрд грн, що на 11,3 млрд грн, або на 13,4%, більше показника за 2015 рік на рівні 84,5 млрд грн.

Державний борг - це загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів, що виникають внаслідок державного запозичення.

Економічна правда