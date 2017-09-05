Українці у 2017 році ввезли понад 160 тисяч авто з іноземною реєстрацією - ДФС

У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.

Про це йдеться у відповіді Державної фіскальної служби на запит Радіо Свобода.

При цьому у ДФС зазначають, що протягом 2016 року українці ввезли 148 126 транспортних засобів з іноземною реєстрацією в режимі "тимчасового ввезення" і транзиту.

За даними Фіскальної служби, у 2015 році ввезли 97 566 таких авто, а в у 2014 році – понад 78 тисяч.

На початку серпня у ДФС повідомляли, що в Україні незаконно перебуває 52,2 тисячі автомобілів на іноземних номерах: 27,6 тисячі авто, ввезених в режимі "транзиту", і 24,6 тисячі авто, тимчасово ввезених громадянами для особистого користування, терміни ввезення яких уже закінчилися.

Рекомендуємо почитати: 420 тисяч за єврономер: чи будуть штрафувати усіх "бляхарів"