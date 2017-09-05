Українці у 2017 році ввезли понад 160 тисяч авто з іноземною реєстрацією - ДФС
У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.
Про це йдеться у відповіді Державної фіскальної служби на запит Радіо Свобода.
При цьому у ДФС зазначають, що протягом 2016 року українці ввезли 148 126 транспортних засобів з іноземною реєстрацією в режимі "тимчасового ввезення" і транзиту.
За даними Фіскальної служби, у 2015 році ввезли 97 566 таких авто, а в у 2014 році – понад 78 тисяч.
На початку серпня у ДФС повідомляли, що в Україні незаконно перебуває 52,2 тисячі автомобілів на іноземних номерах: 27,6 тисячі авто, ввезених в режимі "транзиту", і 24,6 тисячі авто, тимчасово ввезених громадянами для особистого користування, терміни ввезення яких уже закінчилися.
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