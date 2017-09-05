Нацбанк продав на аукціоні 20 мільйонів доларів

Національний банк 5 вересня оголосив валютний аукціон з продажу, в ході якого продав 20,4 мільйона доларів.

Про це йдеться в даних регулятора.

Національний банк продав на аукціоні 20,4 мільйона доларів при загальному обсязі заявок 39,9 мільйона доларів.

НБУ продавав валюту за середньозваженим курсом 25,9398 гривні за долар.

Востаннє НБУ проводив аукціон з продажу валюти 31 серпня і продав банкам 44,3 млн доларів за середньозваженим курсом 25,68.

Керівництво НБУ неодноразово заявляло, що дотримується гнучкого курсоутворення і згладжує надмірні коливання, які викликані тимчасовими чинниками.

"Коли на ринку спостерігається дефіцит валюти, ми проводимо аукціони з продажу. Ми маємо намір продовжувати валютні аукціони, щоб стримувати волатильність курсу гривні", - повідомляла екс-голова НБУ Валерія Гонтарева.

Нагадаємо, 5 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 25,82-25,87 гривні за долар, а вже об 11:00 підросли до 25,96-26,01 гривні за долар.

Як відомо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 вересня на 16 копійок та встановив його на рівні 25,90 гривні за долар.

Економічна правда