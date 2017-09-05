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Нацбанк суттєво знизив офіційну гривню

Вівторок, 5 вересня 2017, 09:00

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 вересня на 16 копійок та встановив його на рівні 25,9 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,84 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,4835 гривні.

Нагадаємо, 4 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,82-25,87 гривні за долар.

Економічна правда

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