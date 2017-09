Штучний інтелект може стати причиною третьої світової війни - Маск

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив про те, що конкуренція у сфері розвитку штучного інтелекту може стати причиною початку Третьої світової війни.

Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці у Twitter.

Маск відреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що лідер у сфері штучного інтелекту стане "володарем світу".

"Китай, Росія, скоро всі країни стануть сильними в комп'ютерних науках. Конкуренція між країнами в галузі штучного інтелекту, ймовірно, стане причиною Третьої світової війни", - заявив Маск.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.