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Штучний інтелект може стати причиною третьої світової війни - Маск

Понеділок, 4 вересня 2017, 18:45

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив про те, що конкуренція у сфері розвитку штучного інтелекту може стати причиною початку Третьої світової війни.

Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці у Twitter.

Маск відреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що лідер у сфері штучного інтелекту стане "володарем світу".

"Китай, Росія, скоро всі країни стануть сильними в комп'ютерних науках. Конкуренція між країнами в галузі штучного інтелекту, ймовірно, стане причиною Третьої світової війни", - заявив Маск.

Як повідомлялося, раніше Маск заявляв, що "штучний інтелект — серйозна загроза для існування цивілізації". Він закликав ввести державний контроль за впровадженням штучного інтелекту та обмежити дослідження в цій сфері.

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг назвав ці заяви "доволі безвідповідальними".

Нагадаємо, Facebook відключив систему штучного інтелекту, бо вона вигадала власну мову.

Економічна правда

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