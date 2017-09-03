Укрпошта хоче постачати природний газ

"Укрпошта" подала заявку на отримання ліцензії на постачання природного газу в Україну.

Рішення про видачу ліцензії буде розглянуто на засіданні Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 7 вересня 2017 року, передає '' Інтерфакс-Україна''.

При цьому на сайті "Укрпошти" вже створено відповідний розділ (http://ukrposhta.ua/postachannya-gazu).

Як повідомлялося, в червні-серпні 2017 року ліцензії на поставку газу в Україну, зокрема, отримала ТОВ "Трафігура Юкрейн" - "дочка" найбільшого світового сировинного трейдера Trafigura, "МЕТ Україна" - "дочка" швейцарського MET Holding AG і ТОВ " Енжі Енерджі Менеджмент Юкрейн "-" дочка "французької Engie

Станом на 1 вересня 2017 року НКРЕКУ видала 318 ліцензій на поставку газу в Україну.

"Укрпошта" входить в сферу управління Міністерства інфраструктури. Надає близько 50 видів послуг в 10,6 тис. відділеннях по всій Україні, а ще близько 1.2 тис. перебувають на неконтрольованій Україною території. Штат підприємства налічує 76 тис. працівників, з яких 33 тис. - листоноші, 13 тис. - оператори поштового зв'язку.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.