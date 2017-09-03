Світовий банк інвестував в українські проекти 11,6 мільярда доларів - Данилюк
Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Світовий банк за 25 років вклав в українські проекти 11,6 мільярда доларів.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Данилюк підкреслив, що 3 вересня виповнюється 25 років членства України у Світовому банку, і подякував за інвестиційну, технічну та консультативну допомогу, надану організацією в рамках співпраці.
"Упродовж 25 років на фінансування інвестиційних проектів в Україні було виділено 11,605 млрд доларів. Кошти були спрямовані на інституційний розвиток органів державної влади, підтримку окремих напрямів й проектів в пріоритетних галузях та сферах, а також системні проекти, спрямовані на підтримку реформ й збалансування державного бюджету України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перегляд портфеля відбувається для оцінки статусу виконання проектів, після чого узгоджуються подальші кроки для забезпечення їх успішної реалізації.
Крім того, обговорюється стан виконання Плану заходів із впровадження портфеля інвестиційних проектів в Україні, затвердженого під час попереднього спільного перегляду, а також затверджується План заходів на наступне півріччя.
Нагадаємо, ЄБРР та Світовий банк почали кредитувати у гривні.
Як повідомлялося, Світовий банк порадив Україні провести 4 реформи для прискорення свого економічного відновлення.
Економічна правда
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