Опалювальний сезон в Україні може початися раніше
За метеорологічними прогнозами 27 вересня в Україні очікується зниження температури, тому не виключено, що опалювальний сезон стартує раніше, аніж планувалося.
Про це ефірі одного з телеканалів повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає прес-служба.
Він запевнив, що стан технічної готовності країни до опалювального сезону становить – 97,6%.
"Йдеться про житловий сектор, підготовку паспортів до підключення тепла до будинків, дитсадків, шкіл, лікарень, а також – котелень, які подаватимуть тепло", — наголосив Зубко.
Нагадаємо, минулого року опалювальний сезон почався 5 жовтня і закінчився 15 квітня.
Економічна правда
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