Опалювальний сезон в Україні може початися раніше

За метеорологічними прогнозами 27 вересня в Україні очікується зниження температури, тому не виключено, що опалювальний сезон стартує раніше, аніж планувалося.

Про це ефірі одного з телеканалів повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає прес-служба.

Він запевнив, що стан технічної готовності країни до опалювального сезону становить – 97,6%.

"Йдеться про житловий сектор, підготовку паспортів до підключення тепла до будинків, дитсадків, шкіл, лікарень, а також – котелень, які подаватимуть тепло", — наголосив Зубко.

Нагадаємо, минулого року опалювальний сезон почався 5 жовтня і закінчився 15 квітня.

Економічна правда