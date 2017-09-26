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Опалювальний сезон в Україні може початися раніше

Вівторок, 26 вересня 2017, 11:32

За метеорологічними прогнозами 27 вересня в Україні очікується зниження температури, тому не виключено, що опалювальний сезон стартує раніше, аніж планувалося.

Про це ефірі одного з телеканалів повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає прес-служба.

Він запевнив, що стан технічної готовності країни до опалювального сезону становить – 97,6%.

"Йдеться про житловий сектор, підготовку паспортів до підключення тепла до будинків, дитсадків, шкіл, лікарень, а також – котелень, які подаватимуть тепло", — наголосив Зубко.

Нагадаємо, минулого року опалювальний сезон почався 5 жовтня і закінчився 15 квітня.

Економічна правда

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