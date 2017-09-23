Китай різко обмежує торгівлю з КНДР

Китай повністю забороняє постачання текстилю з Північної Кореї, а також обмежує продаж енергоносіїв цій країні.

Про це повідомляє BBC.

Нові санкції почнуть діяти від 1 жовтня. Їх запровадили у відповідь на ядерні випробування Пхеньяна, проведені в вересні.

Санкції прийняли після резолюції ООН. Під час її обговорення Москва і Пекін опиралися пропозиціям США повністю припинити експорт нафтопродуктів у Північну Корею.

У результаті домовилися скоротити торгівлю енергоносіями до певного рівня.

Нові обмеження Китаю також впливають на постачання зрідженого природного газу.

Північна Корея здатна переробити певну кількість сирої нафти, яка під заборону не потрапила.

Але своїх потужностей їй явно не вистачає. За останні кілька місяців ціни на бензин у Пхеньяні зросли на 20%, повідомляє AFP.

Китай купує близько 80% текстильної продукції КНДР. Для країни це важливе джерело твердої валюти.

Раніше Китай вже обмежив постачання вугілля з Північної Кореї, які торік принесли Пхеньяну 1,2 млрд доларів.

Напередодні лідери США та КНДР назвали одне одного божевільними. Після емоційної промови Дональда Трампа в ООН, лідер КНДР назвав її "випадком шизофренії".

"Божевільного американського дідугана, напевно, буду приборкувати вогнем!" - сказав Кім на державному телебаченні.

А Трамп у відповідь заявив, що йому "немає діла до страждань свого народу".

"Кім Чен Ину з Північної Кореї - очевидно, божевільному, якому немає діла до голоду і вбивств свого народу - доведеться витримати випробування, якого ще не було!" - написав він у Twitter.

Як повідомлялося, незважаючи на спроби ООН за допомогою санкцій змусити керівництво КНДР відмовитися від ракетно-ядерної програми, Москва розширює співпрацю з Пхеньяном.