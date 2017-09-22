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Гройсман: Піду у відставку в разі провалу пенсійної реформи

П'ятниця, 22 вересня 2017, 09:45

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий піти у відставку з посади, якщо йому не вдасться провести пенсійну реформу.

Про це сказав глава уряду в ефірі телеканалу "112.Україна" 21 вересня.

"З 1 жовтня 5 мільйонів 620 тисяч українських пенсіонерів отримають підвищену пенсію, і достатньо істотну. Якщо я цього не зроблю, будь ласка, я готовий тоді піти у відставку", - сказав Гройсман.

У той же час, Гройсман висловив упевненість, що Верховна Рада все ж підтримає пенсійну реформу, а Кабінету міністрів вдасться її реалізувати.

"Я знаю, що ми це зробимо спільно з коаліцією і президентом. Узгодимо ці рішення, вони будуть підписані президентом, і ми їх втілимо", - підсумував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 21 вересня депутати Верховної Ради відмовилися підтримати пропозицію спікера парламенту Андрія Парубія працювати у четвер без перерв до завершення розгляду законопроектів судової та пенсійної реформ.

У фракції БПП прогнозують, що Верховна Рада повернеться до проекту пенсійної реформи на початку жовтня.

Нагадаємо, в червні Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду пакет законопроектів щодо пенсійної реформи.

Повідомлялося, що проект пенсійної реформи, схвалений Кабінетом міністрів України, передбачає підвищення мінімального страхового стажу для отримання пенсії з 15 років до 25 років в 2018 році.

Починаючи з 1 січня 2019 року, людям, у яких страховий стаж становить 15 років, пенсія за віком призначатиметься в 65 років.

Ті ж громадяни, у яких відсутній страховий стаж тривалістю 15 років, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги по досягненні 65 років виходячи із сукупного доходу сім'ї.

Економічна правда

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