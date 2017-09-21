НБУ готовий погодити купівлю "дочки" "Сбербанку" Тігіпком

Національний банк України попередньо схвалює купівлю бізнесменом Сергієм Тігіпком ВіЕс Банку, який належить російському Сбербанку.

Про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови Центробанку Катерина Рожкова.

"Ми справді отримали пакет документів на купівлю ВіЕс Банку. Ми на фінальній стадії аналізу. Попередній аналіз свідчить, що ця угода можлива", - сказала вона в кулуарах щорічного Українського фінансового форуму в Одесі, організованого інвестгрупою ICU.

Як повідомлялося, власник ТАСкомбанку та Універсал Банку Сергій Тігіпко має намір купити у Сбербанку 99,9% акцій ВіЕс Банку. Пакет документів для погодження набуття істотної участі у ВіЕс Банку днями було подано до АМКУ і НБУ.

ВіЕс Банк (VS Bank, до 16 грудня 2013 року - Фольксбанк, раніше - Електрон Банк) заснований у 1991 році. Станом на 1 січня 2017 року його основним акціонером було ПАТ "Сбербанк Росії" (володіло 99,923% акцій банку).

Згідно з даними Нацбанку, станом на 1 липня 2017 року за розміром загальних активів (3,621 млрд грн) ВіЕс Банк посідав 28-ме місце серед 88 банків, які діяли в країні.

Україна 23 березня 2017 року терміном на рік запровадила санкції проти всіх п'яти структур російських держбанків, які працюють в Україні: українських Сбербанку та ВТБ, "БМ Банку" ("внучки" ВТБ), Промінвестбанку ("дочки" ЗЕБ) і VS Bank ("внучки" Сбербанку). Їм заборонено будь-які фінансові операції на користь пов'язаних з ними осіб, зокрема материнських структур.

Сбербанк проводить переговори з партнерами та НБУ про вихід з українського ринку.