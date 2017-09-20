Житомирська ОДА виділила компанії Фірташа 83 га землі для видобутку сировини

Житомирська облдержадміністрація погодила надання в оренду ТОВ "Валкі-Ільменіт" 82,5 гектар землі під видобуток ільменіту, необхідного ПАТ "Кримський титан" для виготовлення титану.

Про це повідомляє Житомир.info з посиланням на розпорядження голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича.

Йдеться про 82,5 га землі на території Лісівщінскої сільської ради Коростенського району Житомирської області.

Згідно з додатком до розпорядження голови Житомирської ОДА, "Валкі-ільменіт" отримає ділянку на термін дії чинної нормативно-грошової оцінки землі. Передбачено розмір орендної плати - 9% нормативно-грошової оцінки.

Як повідомлялося, в червні цього року під час наради в прокуратурі Житомирської області генпрокурор Юрій Луценко звинуватив прокурора Житомирської Любомира Війтовича у співпраці з Дмитром Фірташем через роботу підприємства "Валкі-Ільменіт".

Луценко тоді повідомляв, що Прокуратура АРК припинила роботу "Валкі-ільменіт" в Житомирській області без спеціального дозволу на користування надрами.

Як відзначають "Наші гроші", з судового реєстру відомо, що напередодні наради Луценко, 20 червня, прокуратура АРК отримала дозвіл на позапланову перевірку "Валкі-Ільменіт" з питань дотримання вимог законодавства в сфері охорони праці.

Як повідомлялося, "Кримський титан" після анексії Росією Криму був переданий в оренду московській компанії ТОВ "Титанові інвестиції", засновником якої є кіпрська компанія "Летан Інвестментс лімітед" та громадянин Росії Олександр Ємелін - давній знайомий Фірташа.

На цю ж фірму зареєстрована австрійська компанія Group DF International. Таким чином, де-факто завод залишався власністю українського олігарха.

Нещодавно лідер кримськотатарського народу, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що сировина і електроенергія на завод Фірташа досі надходить з материкової України. За його словами, цим питанням займається РНБО.

Нагадаємо, 18 жовтня президент Петро Порошенко підписав указ, яким продовжив санкції щодо росіян і російських компаній. Серед них опинилася і компанія "Титанові інвестиції".

ТОВ "Титанові інвестиції"фактично є підрозділом "Кримського Титана" в Росії. Сам "Кримський Титан" перереєструвався в Києві і був перейменований в "Юкрейнінан Кемікал Продактс".

Швидше за все, санкції були введені через регулярні поставки ТОВ "Титанові інвестиції" української сировини (ільменіту) на адресу кримських активів Фірташа.

Нагадаємо, Фірташу в Україні належить ТОВ "Валки-Ільменіт". Ця компанія продає ільменіт для компанії "Титанові інвестиції", яка в свою чергу завозить його в Крим, зокрема через порт Кавказ.