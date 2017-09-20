У Мінфіні розповіли, хто викупив українські євробонди

Основними покупцями нових 15-річних єврооблігацій України на 3 мільярди доларів виступили інвестори з США (46%) і Великобританії (36%).

Про повідомив заступник міністра фінансів Юрій Буца на своїй сторінці у Facebook.

"Фінальна алокація відбулася серед близько 300 інвесторів, з яких 78% - asset managers, 15% - хедж фонди. 46% алокації - інвестори з США, 36% - Великобританія, 16% - континентальна Європа", - написав він.

Заступник голови Мінфіну додав, що пікова сума заявок в книзі становила 9,5 млрд доларів від близько 350 інвесторів.

Буца також уточнив, що допомогу в розміщенні єврооблігацій Україні надали юридичні компанії Avellum, White&Case, Саєнко Харенко, Latham&Watkins, а також інвестиційні компанії Rothschild і FinPoint.

Нагадаємо, Україна 11-15 вересня провела road show євробондів. Зустрічі з інвесторами пройшли в Великобританії і США. Залежно від ринкових умов країна планувала розмістити євробонди на термін 10-15 років.

Організаторами були обрані BNP Paribas, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Державний борг України становить 66,8% ВВП, а з його загального обсягу 70% становлять валютні позики.

За даними Міністерства фінансів, Державний і гарантований державою борг на кінець липня становив 1,971 трлн гривень, або 76,06 млрд доларів проти 1,957 трлн гривень, або 75,01 млрд доларів місяцем раніше.

Євробонди — це облігації, випущені в іноземній валюті, що розміщуються серед зарубіжних інвесторів.

В основному позичальниками, що випускають євробонди, виступають уряди, корпорації, міжнародні організації, зацікавлені в одержанні коштів на тривалий термін (від 7 до 40 років).

Розміщуються євробонди інвестиційними та комерційними банками.

Вони є одним з найнадійніших фінансових інструментів. Тому основними їхніми покупцями є інституційні інвестори: страхові та пенсійні фонди, інвестиційні компанії.

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Економічна правда