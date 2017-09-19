У Мінфіні розповіли, куди підуть 3 мільярди доларів від євробондів

Новий випуск єврооблігацій піде на зменшення боргового навантаження і фінансування загального фонду держбюджету.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Новий випуск є випуском облігацій зовнішньої державної позики на основну суму 3 млрд доларів США з кінцевим строком погашення 25 вересня 2032 року чотирма рівними частинами: 25 березня 2031 року, 25 вересня 2031 року, 25 березня 2032 року та 25 вересня 2032 року. На облігації нараховуватимуться проценти за ставкою 7,375% річних", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що новому випуску буде присвоєний рейтинг не нижче B- рейтинговим агентством Standard&Poor's та B- рейтинговим агентством Fitch. Очікується, що розрахунки за новим випуском відбудуться 25 вересня 2017 року.

Із метою зменшення пікового навантаження на державний бюджет з погашення державного боргу в 2019-2020 роках частина надходжень від нового випуску облігацій буде використана Україною для здійснення обміну/викупу облігацій з погашенням у 2019 та 2020 роках.

Решта надходжень від нового випуску буде використана для фінансування загального фонду державного бюджету.

Нагадаємо, Україна 11-15 вересня провела road show євробондів. Зустрічі з інвесторами пройшли в Великобританії і США. Залежно від ринкових умов країна планувала розмістити євробонди на термін 10-15 років.

Організаторами були обрані BNP Paribas, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Востаннє Україна розміщувала єврооблігації на ринкових умовах у 2013 році: було продано 10-річні доларові єврооблігації на 1,25 млрд доларів з прибутковістю 7,5% річних.

Потім у 2015 році була проведена реструктуризація кількох випусків євробондів на загальну суму 14,36 млрд доларів і 0,6 млрд євро, втрати інвесторів в ході обміну становили близько 20%.

Ставка купона всіх реструктуризованих випусків була встановлена ​​на рівні 7,75% річних.

Росія, яка не прийняла участь в реструктуризації, судиться з Україною щодо погашення євробондів на 3 млрд доларів, викуплених РФ в грудні 2013 року.

Київ у 2014-2016 роках щорічно продавав також п'ятирічні єврооблігації під гарантії США обсягом по 1 млрд доларів.

Нацбанк України раніше говорив, що чекає розміщення урядом в 2018 році єврооблігацій на загальну суму 2 млрд доларів.

Державний борг України становить 66,8% ВВП, а з його загального обсягу 70% становлять валютні позики.

За даними Міністерства фінансів, Державний і гарантований державою борг на кінець липня становив 1,971 трлн гривень, або 76,06 млрд доларів проти 1,957 трлн гривень, або 75,01 млрд доларів місяцем раніше.

Євробонди — це облігації, випущені в іноземній валюті, що розміщуються серед зарубіжних інвесторів.

В основному позичальниками, що випускають євробонди, виступають уряди, корпорації, міжнародні організації, зацікавлені в одержанні коштів на тривалий термін (від 7 до 40 років).

Розміщуються євробонди інвестиційними та комерційними банками.

Вони є одним з найнадійніших фінансових інструментів. Тому основними їхніми покупцями є інституційні інвестори: страхові та пенсійні фонди, інвестиційні компанії.

Економічна правда