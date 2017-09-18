Проект держбюджету передбачає послаблення курсу 30,1 гривень за долар

Проект державного бюджету 2018 року передбачає зниження курсу гривні до 30,1 гривень за долар на кінець року.

Про це сказано в зареєстрованому 15 вересня законопроекті про державний бюджет на 2018 рік.

У законопроекті зазначається, що розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 30,1 грн/долар.

При цьому середньорічний курс гривні, закладений у держбюджет Мінфіном, становить 29,3 грн/долар.

Повідомляється, що для проведення порівняльного аналізу використовувалися показники, визначені законом України "Про державний бюджет України на 2017 рік" зі змінами від 13 липня 2017 року №2137-VIII.

Нагадаємо, Уряд затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент.

Економічна правда