Очільник НБУ пояснив зростання інфляції

Виконуючий обов’язки голови Нацбанку вважає, що на підвищення рівня інфляції вище очікуваної вплинули немонетарні причини.

Про це Яків Смолій розповів в інтерв’ю Економічній правді.

"Нажаль, починаючи з травня інфляція перевищує наші прогнози. До її прискорення призвело подорожчання чотирьох груп товарів. Причини подорожчання — поза межами впливу монетарної політики", - сказав він.

"На сирі продукти споживання, насамперед фрукти і овочі, виросли ціни через несприятливі погодні умови як навесні цього року, так і в серпні. Крім того, були підвищені акцизні тарифи на тютюнові вироби, що так само підвищило індекс споживчих цін" - заявив Смолій.

В.о. голови НБУ пояснив подорожчання м'ясних та молочних продуктів розширенням ринків збуту.

"Це викликано скороченням їх пропозиції на внутрішньому ринку через те, що українські виробники почали постачати цю продукцію в єврозону, а об'єми виробництва не збільшилися", - сказав очільник НБУ.

"Ми бачимо ймовірність відхилення від центральної точки цільового діапазону, який ми таргетуємо (8% плюс мінус 2%) більш суттєво, ніж передбачає наш поточний прогноз на рівні 9,1%", - заявив Смолій.

В той же час, НБУ не збирається вдаватися до нестандартних кроків для виконання таргетів по інфляції.

"Важливо пам’ятати, що режим інфляційного таргетування спрямований на забезпечення зрозумілості та передбачуваності дій центрального банку і у випадку, якщо Нацбанк не потрапив у ціль, треба пояснити, чому так відбулося і що він зробить, щоб цієї цілі досягти", - сказав Смолій.

"Тобто, ми говоримо про те, що хочемо досягти встановленої цілі тими монетарними інструментами, які є в розпорядженні Національного банку, та очікуємо, що нам це вдасться зробити вже у другому кварталі наступного року", - резюмував очільник НБУ.

Нагадаємо, у серпні споживча інфляція продовжила зростання в річному вимірі і становила 16,2%.

У НБУ вважають, що до кінця поточного року показник інфляції в річному вимірі матиме тенденцію до уповільнення.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Керівник НБУ Яків Смолій: Депозити не повинні бути основним джерелом доходів українців

Економічна правда