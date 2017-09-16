Рішення Стокгольмського арбітражу у справі про транзит газу очікується в листопаді - Коболєв

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв очікує рішення Стокгольмського арбітражу у справі про транзит газу в листопаді 2017 року.

Про це він заявив в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це значить для України?" в Києві в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"У справі про транзит, наскільки ми знаємо, розклад залишився колишнім - ми повинні отримати рішення у справі про транзит в листопаді", - сказав він.

При цьому Коболєв вважає важливим для збереження транзиту, чи буде "Газпром" зобов'язаний платити "Нафтогазу України" за обсяги газу, які недопоставили.

Нагадаємо, Коболєв також заявив, що Siemens відмовився постачати обладнання в Україну, щоб не втратити замовлення в РФ.