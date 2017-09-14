НБУ зберігає облікову ставку і погіршує прогноз інфляції

Національний банк зберіг облікову ставку незмінною на рівні 12,5% річних.

Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

"Проведення стриманої монетарної політики обумовлено необхідністю повернути інфляцію до цільової траєкторії" - йдеться в повідомленні.

У серпні споживча інфляція продовжила зростання в річному вимірі і становила 16,2%.

У НБУ вважають, що до кінця поточного року показник інфляції в річному вимірі матиме тенденцію до уповільнення.

Перш за все - з огляду на високу базу порівняння минулого року, очікувану помірну волатильність обмінного курсу і загасання ефектів "інфляційних сюрпризів".

Разом з тим, в цьому році інфляція знизиться повільніше, ніж передбачалося в липневому прогнозі (до рівня 9,1%).

"Надалі необхідність повернення інфляції до цільових значень може зумовити утримання облікової ставки на поточному рівні до отримання Національним банком чітких ознак нівелювання інфляційних ризиків", - заявили в Нацбанку.

Стримана монетарна політика повинна сприяти збереженню тренду, поліпшенню інфляційних очікувань і наближенню інфляції до центральної точки цільового діапазону в другому кварталі 2018 року.

У той же час Нацбанк продовжить уважно стежити за факторами, які можуть посилити тиск на інфляцію, і відобразить їх очікуваний ефект в оновленому прогнозі інфляції.

Надалі необхідність повернення інфляції до цільових значень може зумовити утримання облікової ставки на поточному рівні до отримання НБУ чітких ознак нівелювання інфляційних ризиків.

Як відомо, зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

Політика таргетування інфляції, якої дотримується Національний банк України, - це заходи, які приймає держава, щоб запобігти сильнійінфляції та утримати контроль над рівнем цін в країні.

31 травня Кабінет міністрів погіршив прогноз інфляції з 8,1% до 11,2% в 2017 році.

Спершу Державний бюджет на 2017 рік передбачав ріст інфляції на рівні 8,1%.

Економічна правда