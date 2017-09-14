Кубів розкрив деталі "Плану Маршалла для України"

"План Маршалла для України" розрахований на 10 років і в середньостроковій перспективі передбачає виділення по 5 мільярдів доларів на рік.

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку Степан Кубів під час прес-брифінгу після зустрічі з екс-прем'єром Литовської Республіки Андрюсом Кубілюсом, присвяченій питанням довгострокової фінансової підтримки реформ в Україні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми погодили пріоритети діяльності, які лягають в площину інфраструктурних проектів, енергоефективності, цифрової економіки через призму малого бізнесу", - сказав він.

Кубілюс, який є співавтором "Плану Маршалла для України", на брифінгу зазначив, що за умови отримання Україною щорічних інвестицій в сумі 5 млрд доларів зростання її економіки становитиме 6-8% ВВП.

Як повідомлялося, ідея надання масштабної фінансової підтримки увійшла до порядку денного саміту Україна-ЄС.

"Ми обговорили можливість нового довгострокового плану підтримки України на кшталт того, що був запропонований на саміті ЄНП, так званого плану Маршалла", - повідомив за підсумками саміту президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, Посол Федеративної республіки Німеччина в Україні Ернст Райхель не бачить потреби у фінансуванні України за прикладом так званого "плану Маршалла".

Як відомо, назву "план Маршалла" носить програма відбудови економіки Західної Європи, яка була започаткована після Другої світової війни за рахунок допомоги та кредитних коштів, наданих США.