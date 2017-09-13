Бізнес екс-голови "Укргаз-енерго" переходить до "Нафтогазу"

Ігор Воронін втрачає контроль над своїми газорозподільними активами.

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його даними, Воронін був відсторонений від посади голови наглядової ради "Кіровоградгазу", в якому йому (через ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-інвест") належить 27% акцій.

Відповідне кадрове рішення було прийнято на позачергових зборах акціонерів "Кіровоградгазу", що відбувся влітку цього року. Тоді ж з посади голови правління ВАТ був знятий близький Вороніну Ігор Ященко.

Зараз головою правління "Кіровоградгазу" є Олександр Гладкий, а наглядову раду очолює Олег Діденко. Обидва призначені за рішенням НАК "Нафтогаз України", який володіє 50%+1 голос кіровоградської компанії.

При цьому, найближчим часом "Нафтогаз" розраховує провести аналогічну операцію на "Черкасигаз", який також контролюється оточенням Вороніна. За даними ЕП, з ініціативи юристів НАК у вересні судом було накладено арешт на акції черкаської компанії.

Відповідне рішення прийнято як забезпечувальний захід - на період розгляду основного позову "Нафтогазу України": про визнання недійсною додаткової емісії акцій "Черкасигаз", здійсненої у 2005 році. Тоді в результаті цього рішення пакет "Нафтогазу" в черкаській компанії був "розмитий" з контрольних 51% до 9,9%.

Якщо позов буде задоволений, НАК розраховує використовувати свою відновлену акціонерну частку для проведення позачергових зборів акціонерів "Черкасигаз", і проведення там кадрових перестановок по кіровоградському сценарію.

Ігор Воронін отримав популярність на ринку у 2006 році, коли очолив ПрАТ "Укргаз-енерго" - структуру, через яку в Україні продавали газ, що імпортується компанією Rosukrenergo Дмитра Фірташа, Івана Фурсіна і російського "Газпрому".

На ринку газорозподілу Воронін до останнього часу займав другий (після Фірташа) рядок - до сфери його впливу відносилися "Кіровоградгаз", "Черкасигаз", "Мелітопольгаз" та "Уманьгаз".

Дмитро Рясний, ЕП